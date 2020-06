Siena, festa dei Carabinieri. Il colonnello Di Pace: "Grazie a tutti i miei uomini"

di Stefano Di Pace *

Celebriamo oggi il 206° annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri in un contesto diverso da quello degli anni precedenti. Le limitazioni imposte dall’emergenza che ha colpito il Paese e il mondo intero, non ci consentono di onorare, con la consueta solennità, l’impegno di tutti i Carabinieri sul territorio nazionale e, in particolare, in questa provincia. Oggi, all’interno della sede del Comando Provinciale di Siena, alla presenza del prefetto, Armando Gradone, sarà deposta una corona al cippo eretto in onore dei Caduti dell’Arma, non dimenticando coloro che con eroismo, abnegazione, spirito di sacrificio hanno immolato la loro vita per garantire la sicurezza delle Comunità affidate alla nostra vigilanza. Valori di cui ne sono interpreti ogni giorno tutti i Carabinieri, rispondendo con generosa disponibilità a ogni istanza della popolazione. Anche in questo periodo, ho accolto con orgoglio le espressioni di apprezzamento e gratitudine che mi sono pervenute dai più qualificati interlocutori ma anche dai semplici cittadini sull’operato dei miei Carabinieri. In tali attestazioni tutti riconoscono la dedizione, la competenza e la generosa disponibilità di tutti i militari dell’Arma che, con coscienza, senso di equilibrio e responsabilità, hanno attuato i protocolli adottati dalle Autorità sanitarie e nazionali in questo momento attraversato da inquietudine. A tutti i Carabinieri della provincia di Siena giunga pertanto la mia incondizionata gratitudine e riconoscenza, ancora più sentita nella consapevolezza del rischio che essi hanno affrontato, permanendo doverosamente vicini alle popolazioni. A tutti i Carabinieri della provincia di Siena chiedo altresì di ricordare le figure dei nostri colleghi recentemente scomparsi. Stringiamoci idealmente in questo giorno attorno alle famiglie del Brigadiere Capo Massimo Trippanera e dell’Appuntato Scelto Giuseppe Carrella, che hanno prestato servizio ad Asciano e Sinalunga, traendo dalle loro vite, dai loro valori ulteriore forza per proseguire sulla via del dovere.

* Colonnello e comandante dei Carabinieri di Siena