Scuola Siena, il Pd: "No a illusioni e a rischi e pericoli". Sondaggio per studenti, insegnanti e genitori

Sul tema scuola “a Siena dobbiamo produrre un dibattito di senso, il che significa evitare innanzitutto di seguire slanci emotivi, abbandonarsi a frequenti semplificazioni, fornire letture riduzionistiche e unilaterali”. Ne è convinto l’esecutivo provinciale del Partito Democratico. “Quello di cui abbiamo bisogno - sostiene il Pd - è di un progetto formativo e culturale innovativo che non si appiattisca sulla mera cura degli aspetti organizzativi del rientro a settembre. Non possiamo e non dobbiamo consentire la circolazione di idee fuorvianti che hanno l’effetto di alimentare false illusioni e aumentare rischi e pericoli. Bisogna abituarci all’idea che lo schema da seguire sarà complesso e a geometria variabile. Per poter immaginare come sarà il prossimo anno occorre innanzitutto realizzare un’indagine per capire come, tra mille difficoltà, i bambini e i ragazzi sono riusciti a proseguire il percorso educativo e di studio durante l’emergenza”. Il Pd “ha deciso di impegnarsi in questa direzione lavorando ad un’analisi della situazione che caratterizza il proprio territorio”. E ha lanciato il sondaggio Parliamo di scuola, rivolto “a tutti i soggetti coinvolti nei percorsi educativi e formativi dalle scuole dell’infanzia fino all’università. Le domande poste sono volte ad esprimere innanzitutto il proprio giudizio sulla didattica a distanza, ma aprono anche alla riflessione circa le aspirazioni e le aspettative per il prossimo anno scolastico. Studenti, genitori, educatori, docenti, dirigenti scolastici sono invitati a raccontare la propria esperienza. Siamo convinti che le istituzioni educative e scolastiche siano il fulcro di un sistema più allargato per ripensare il quale occorre dare vita ad un’alleanza civile e politica di ampio respiro”. Qui il sondaggio lanciato dal Partito Democratico.