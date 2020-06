Università Siena, il rettore Frati invita i dipartimenti a prevedere appelli estivi. Esami anche in agosto

Anche l'Università di Siena cerca in tutti i modi di reagire al Coronavirus. I Dipartimenti sono stati invitati dal rettore Francesco Frati, a prevedere nella sessione estiva ulteriori appelli, da svolgersi anche durante il mese di agosto, con esclusione del periodo di chiusura obbligatoria dal giorno 10 al 17 proprio del mese di agosto. Per ora gli esami continuano ad essere svolti in modalità telematica. Tutto potranno partecipare anche agli appelli straordinari per i fuori corso. Il 10 agosto resta la data di scadenza per l’acquisizione dei crediti ai fini del calcolo della contribuzione universitaria. Nei giorni scorsi il rettore ha annunciato l'aumento del Fondo di solidarietà.