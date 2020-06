Le società di contrada riapriranno a partire da lunedì 8 giugno, secondo un protocollo che sarà comunicato a breve. Non sarà possibile fare cene ma saranno aperti i bar. A tal proposito, sono in corso di svolgimento le operazioni di sanificazione e igienizzazione di tutti i locali delle consorelle, un servizio svolto da Sei Toscana come intervento straordinario messo in campo per il contrasto della diffusione del Coronavirus. Venerdì 5 giugno il calendario dei lavori prevede che sia sanificata la società dell’Oca, in via di Santa Caterina, 33, alla presenza di Giuseppe Tabani, direttore tecnico di Sei Toscana, di Francesco Cillerai, governatore di Fontebranda, e di Laura Vannini, coordinatore dei presidenti di società (oltre a essere lei stessa presidente del Bruco).