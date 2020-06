Siena, Debolini proprietario dei cinema: "A queste condizioni impossibile riaprire. Mancano anche i film"

di Arianna Falchi

Nella Fase 2 del Coronavirus gli schermi dei cinema di Siena, probabilmente, resteranno spenti anche dopo il via libera previsto per il 15 giugno. A descrivere la situazione, che ha concrete possibilità di tramutarsi in realtà, è Francesco Debolini, proprietario dei cinema Metropolitan e Odeon e gestore dell'Alessandro VII in piazza dell'Abbadia. “Se le linee guida resteranno queste - commenta - credo che sarà improbabile riaprire le sale il 15 di giugno. Il cinema più grande che ho a Siena è il Metropolitan: conta 200 posti e con le isole previste per il distanziamento sociale, ne potrà offrire 45/50. L'Odeon ha 150 posti e l'Alessandro VII 120, viene facile capire che riaprire queste strutture è impossibile, per il momento”. Tante le direttive da seguire per la riapertura e, inoltre, il circuito cinematografico è completamente bloccato. “Sinceramente? Mi sembrano novelle. Questo è il periodo più duro per i cinema: oltre ai posti in sala, va sottolineato che la produzione dei film è attualmente sospesa. Come faccio a riaprire i cinema se non ci sono film da portare nelle sale? Quei pochi che sono usciti in questo periodo, sono stati distribuiti solo sulle piattaforme streaming. Al cinema in Fortezza, venivano proposti i film che avevano avuto più successo nella stagione precedente. Dovremmo tornare a fare così”. Tra le varie disposizioni da seguire in caso di riapertura, ce ne sono alcune che non facilitano la ripresa delle attività: “Premetto che c'è ancora poca chiarezza su quello che andrà fatto. Qui, purtroppo, le cose cambiano continuamente – prosegue Debolini. – Oltre alla data del 15 giugno, sappiamo che, probabilmente, i biglietti andranno venduti online e possibilmente a gruppi. Ci sono tante complicazioni: nel caso, si dovrebbero anche mettere dei supervisori in sala per controllare che vengano rispettate le regole: alla fine, i costi sarebbero superiori al guadagno. Credo che riaprire sarà possibile quando tutto questo sarà finito, io spero a settembre. Comunque, d'estate i cinema restano chiusi, voglio vederla così”. La famiglia Debolini opera nel mondo del cinema dal 1920, quando il padre di Francesco iniziò a lavorare sulla costa. Poi, nel 1930, l'arrivo a Siena. “La mia famiglia lavora in questo settore da tanti anni, ci vorrebbe un libro per raccontare tutta la storia. Tengo molto all'azienda e anche ai dipendenti che attualmente sono in cassa integrazione. O meglio, ci saranno quando arriverà e i tempi sono piuttosto lenti. Per adesso abbiamo provveduto noi a dare una mano a chi lavora per noi e fa parte della nostra famiglia professionale”.