A Siena questa mattina, 3 giugno, riapertura completa del mercato del mercoledì. I banchi e i venditori ambulanti possono di nuovo esporre e vendere le loro merci indipendentemente dalla tipologia. Fino ad ora, infatti, era possibile solo per alimentari, fiori e piante. L'assessore al commercio di Siena, Alberto Tirelli, da giorni lavora all'allargamento degli spazi per consentire il distanziamento sociale tra i frequentatori del mercato. Gli ambulanti esporranno in parte all'interno della Fortezza in modo che ci sia maggiore spazio tra un venditore e l'altro e che sia decongestionata l'area dove il mercato si è sempre effettuato. Una fase sperimentale anche per il futuro.