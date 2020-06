Il Coronavirus spinge la Whirlpool di Siena: a giugno 55mila pezzi. Operai richiamati al lavoro il sabato

La Fase 2 del Coronavirus sta spingendo la produzione alla Whirlpool di Siena. A giugno sarà ancora superiore rispetto a quelle che erano le aspettative e anche rispetto a quanto avvenuto nel mese di maggio. Sono infatti 55mila i pezzi richiesti, circa 10mila in più rispetto al mese scorso ed il numero è ampiamente superiore ai 32mila che erano stati ipotizzati per questo periodo all’inizio dell’anno. Ai dipendenti sarà chiesto di lavorare anche per due sabati, la loro adesione e la loro presenza in fabbrica sarà comunque in questo caso volontaria. “Dal 2010 nello stabilimento senese di Whirlpool non si parlava di sabati lavorativi. Invece, grazie ad un trend positivo che stiamo vivendo, ne abbiamo avuto già uno il 30 maggio e ne avremo due anche nel mese di giugno, quando la fabbrica non osserverà alcun turno di chiusura nei normali giorni feriali. I sabati lavorativi restano comunque su base volontaria per quanto riguarda i nostri lavoratori”. Sottolinea Filippo Villa, responsabile del personale del sito produttivo senese.