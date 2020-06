Piscine a Siena, giovedì 4 giugno riapre Acquacalda. Il punto sugli impianti in provincia gestiti dalla Uisp

di Alessandro Lorenzini

Fase 2, a Siena riapre la piscina Acquacalda. “In piena sicurezza” sottolinea il presidente del Comitato Uisp di Siena, Simone Pacciani. “Ci vorrebbe però più coraggio in questa fase da parte della Regione Toscana”, aggiunge il numero uno dell’associazione. L’impianto natatorio di proprietà comunale e in gestione all’Uisp riattiverà le vasche, sia interne che esterne, dal prossimo giovedì 4 giugno. Ambienti sanificati, i percorsi di entrata e uscita sono quindi regolati, sono stati installati plexiglass al bancone della segreteria, sono obbligatorie le mascherine fuori dall’acqua, sono obbligatori i distanziamenti fra le persone e all’ingresso bisognerà firmare un’autocertificazione. “Il nostro software per la gestione dei dati – spiega ancora Pacciani – è all’avanguardia e non avremo problemi da questo punto di vista (i dati devono essere conservati per 14 giorni, ndr), l’impianto dell’Acquacalda ha ampi spazi ed è stato recentemente ammodernato, questo permette di svolgere attività in grande sicurezza e di mantenere le distanze. Ogni spogliatoio può contenere fino a 16 persone in contemporanea, partiamo con tutte e quattro le vasche interne ed esterne aperte, in ogni corsia possiamo avere un massimo di sette persone e ogni utente deve avere sette metri quadrati a disposizione. Tutte misure che possiamo garantire per permettere a chi vorrà di fare una nuotata in relax”. Saranno disponibili anche le docce (attivate una sì e una no per il distanziamento) e l’impianto sarà sanificato più volte al giorno. “Abbiamo già appeso - chiosa Pacciani – l’adeguata cartellonistica con tutte le informazioni, che sono comunque quelle già conosciute. Devo dire che abbiamo fatto uno sforzo per riaprire, perché ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, già elevati, si aggiungono quelli legati al protocollo sanitario. Le piscine devono avere una sostenibilità legata agli ingressi, cosa che al momento non può avere la piscina Amendola. Speriamo nella risposta dell’utenza, poi nelle prossime settimane valuteremo la riapertura delle piscine all’aperto di Pianella e Montepulciano Stazione. Su Abbadia, impianto coperto, dobbiamo ragionare”. “E’ arrivato il momento di avere più coraggio – conclude Pacciani - Bisogna che la Regione Toscana batta un colpo. Anche per i campi estivi: le norme ad oggi sono molto stringenti. Da responsabile e titolare di un’azienda sarebbe meglio tenerli chiusi, ma capiamo le esigenze delle famiglie e stiamo organizzando per il 15 giugno. Vorrei invitare le famiglie ad attivarsi fin da ora per avere i bonus, non è possibile che l’offerta sia la medesima dello scorso anno per parametri diversi e le norme da rispettare”.