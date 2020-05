Università di Siena, buone notizie dal bilancio. Il rettore Frati: "Studenti al primo posto"

Si chiude con il positivo risultato economico di 7 milioni e 791 mila euro l’esercizio economico 2019 dell’Università di Siena. E’ stato approvato, infatti, dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo senese il bilancio consuntivo, che riporta un utile pari a circa il 4,5% del totale dei proventi. Il documento è stato presentato alla stampa dal rettore Francesco Frati, dal delegato per il Bilancio Pasquale Ruggiero e dal direttore generale Emanuele Fidora. “E’ il risultato virtuoso di una precisa strategia implementata attraverso una efficace ed efficiente attività programmatoria - sottolinea il rettore, Francesco Frati - che aggancia l’estrema prudenza con la quale viene redatto il Bilancio preventivo alla possibilità di destinare le risorse resesi disponibili con l'utile di esercizio a finanziare gli investimenti e le attività di missione dell’Ateneo”. Un risultato significativo perché ottenuto in una fase ancora complessa per il sistema universitario italiano in termini di distribuzione di risorse pubbliche. Per il settimo anno consecutivo l'Ateneo senese chiude dunque l'esercizio economico in utile. "Il risultato 2019 - spiega il rettore - è quantitativamente molto simile a quello registrato nell'esercizio precedente, segno che abbiamo stabilizzato la nostra capacità di affrontare la gestione delle attività correnti. I precedenti risultati positivi sono stati indispensabili per recuperare le ultime criticità di bilancio e rilanciare l’Ateneo con risorse accuratamente programmate". L’esercizio 2019 è caratterizzato dall'aumento dei proventi rispetto al 2018 (+5,2 milioni di euro) e dalla stabilizzazione dei costi, essenzialmente invariati.Tra questi ultimi, la voce che maggiormente impatta sul bilancio (63%) è il costo del personale, che risulta aumentato di circa 350 mila euro rispetto al 2018. "Se la consistenza quantitativa e l'eccellenza qualitativa del patrimonio umano - spiega Frati - nonché la sua valorizzazione professionale, sono legittimi obiettivi dell’Ateneo, ciò si deve alla necessità e volontà di offrire agli studenti una formazione adeguata alle loro aspettative. Il successo di tale sforzo si misura anche con l’aggiornamento dell’offerta formativa e l’attrattività nei confronti degli studenti. Su questo terreno, i dati dell'anno accademico 2019/2020 sono confortanti, registrando un incremento rispetto all’anno precedente, sia sul fronte degli immatricolati puri (+3,57%) sia su quello degli iscritti al primo anno delle Lauree Magistrali (+7,17%)”. Crescono di 1,17 milioni di euro rispetto al 2018 le spese per i servizi agli studenti (+4,8%), fortemente sostenute dai maggiori investimenti ministeriali e regionali sulle borse per le Scuole di Specializzazione di area medica (aumentate da 130 a 186). "Un risultato positivo - sottolinea Frati - da attribuire anche all'ottimo lavoro di programmazione svolto dai dipartimenti dell'area".