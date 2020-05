Siena, mamma e bimbo appena nato separati dal Coronavirus, ma l'Azienda ospedaliera trova la soluzione

L’ appello è partito sui social, è diventato virale in poche ore ed è arrivato anche all'ospedale delle Scotte di Siena. Lo ha lanciato Vadim Reznikov, un neo papà che vive a Grosseto, il cui figlio, Nikolay (nato 4 giorni fa), si trova in terapia intensiva neonatale. “Dimettono mia moglie, ma il bimbo deve rimanere in osservazione per minimo 2 settimane e la mamma non può restare perché sono state chiuse le stanze per l’ospitalità per via del Covid-19. L’unico modo è fare tutti giorni avanti indietro per poter entrare negli orari di allattamento. Non sappiamo come gestire la situazione, c’è un’altra figlia a casa da sola e non abbiamo possibilità economiche per stare in una struttura alberghiera a Siena. Siamo a pezzi”. L’azienda ospedaliera, all’appello, risponde: “Ci siamo immediatamente attivati per venire incontro alle necessità della mamma, che è stata alloggiata all'interno del Dipartimento della donna e del bambino per stare vicina a suo figlio. La famiglia non aveva segnalato a nessuno il proprio disagio, ma l’ostacolo è stato superato. Eventuali altre situazioni analoghe, in questa fase di transizione legata al Covid, potranno trovare risposta anche nelle strutture ricettive individuate dall'ospedale e gratuite per le madri”. In serata anche Vadim ha fatto sapere di aver trovato un posto dove essere ospitato grazie alla generosità di alcune persone di cuore.

M.D.