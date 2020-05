Ampia responsabilità per Aleandro Aiazzi. Dal mercato al settore giovanile, “con il compito di monitorare costantemente la crescita dei giovani calciatori giallorossi”, precisa il Poggibonsi. Aiazzi, in questa stagione stoppata dal virus al Sangimignano, è il nuovo direttore dell’area tecnica. Lo attende un lavoro impegnativo: allenatore e costruzione della prima squadra, anzi meglio dire ricostruzione considerando che di continuità con l’ultimo Poggibonsi ce ne sarà poca.

“Oltre che uomo mercato, Aiazzi sarà il trait d’union tra settore giovanile e prima squadra”, fa sapere il club di viale Marconi, con il direttore generale Giacomo Guidi che commenta: “Abbiamo portato a Poggibonsi un professionista di alto calibro. Con Aiazzi la scintilla è scoccata immediatamente, perché si tratta di una persona perbene e di un vero intenditore di calcio”.

Si parlava di lavoro impegnativo per Aiazzi. Anzitutto l’allenatore. Destinata ad esaurirsi l’esperienza di Daniele Latini, che aveva cominciato la stagione da secondo di Cioffi, proseguendo come vice di Cerasa e chiudendo capo allenatore. Fino a che il virus ha congelato tutto. Ci sono due nomi che dobbiamo tenere in considerazione. Il primo - perchè ad oggi più probabile per la panchina - è Stefano Calderini della Lastrigiana. Tecnico esperto. Scelta per andare sul sicuro. Il secondo è Francesco Colombini dell’Aglianese. Colombini, 40 anni festeggiati lo scorso martedì, è stato anche calciatore del Poggibonsi nel 2014-15, in serie D. Sono entrambi due profili stimati e considerati da parte del club di viale Marconi. Calderini pare essere in vantaggio.

Poi c’è la rosa. Saranno più le partenze delle conferme. “Siamo convinti - osserva Guidi riferendosi al lavoro di Aiazzi - che saprà allestire un organico competitivo”. Di sicuro, a differenza della sessione estiva di mercato di un anno fa, il Poggibonsi avrà tempo di scegliere e programmare. Intanto, con Aiazzi è stato messo il primo tassello.

Filippo Tecce