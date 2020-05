Coronavirus: "Per noi parlano le lacrime dei pazienti guariti". Il dg Giovannini all'assessora di Arezzo

di Alessandro Lorenzini

Nei giorni scorsi l'assessora alla sanità di Arezzo, Lucia Tanti, aveva criticato le scelte politiche nelle strategie anti Covid. Nel mirino era finito il Santa Maria alle Scotte di Siena. A distanza di qualche giorno il direttore generale Valtere Giovannini risponde per le rime. “Non voglio entrare in polemica – commenta – neanche sulle scelte strategiche fatte in altre zone. Dico che non si affrontano le proprie difficoltà parlando degli altri, è ingeneroso e sbagliato. Per noi parlano le lacrime di ringraziamento dei malati che sono stati dimessi, i professionisti che hanno lavorato, i risultati che sono a disposizione di tutti. A Siena abbiamo inventato il neologismo bolla Covid per spiegare il nostro modello: un’attività multidisciplinare, con tre settori di medicina ordinaria, sub intensiva e terapia intensiva, in cui il paziente è stato seguito sempre da un team di professionisti di aree diverse. Abbiamo studiato questo modello in base alle informazioni che avevamo, abbiamo messo a disposizione dei pazienti i migliori professionisti di ogni settore, abbiamo anche utilizzato tecniche innovative e competenze. Certo, abbiamo pagato anche noi il prezzo della morte. Però siamo stati i primi a creare una “Covid Unit” che è diventata un modello e sarà citata anche in articoli scientifici. Vorrei anche ricordare che siamo stati i primi a creare un pretriage, inaugurato il 10 febbraio; abbiamo studiato percorsi per i pazienti prima dell’emergenza. Tutto questo ci ha premiato. Chi fa politica dovrebbe guardare a ciò, per questo il sindaco Luigi De Mossi e l’assessora Francesca Appolloni, che ringrazio e che ci sono stati vicini con generosità e sensibilità, hanno risposto subito all’assessore di Arezzo: sanno come abbiamo lavorato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.