di Alessandro Lorenzini

Coronavirus, Fase 2. Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena “nuovo”, più aperto, ma allo stesso tempo meno caotico e per certi versi meno accessibile e più sicuro. E’ quello che emerge dopo la fase uno dell’emergenza Covid 19 ed è quello che ha in mente il direttore generale Valtere Giovannini. “Fase di emergenza finita? – spiega Giovannini – Diciamo che da giorni ormai in tutta la Toscana i nuovi positivi si contano sulle dita di una mano. A Siena abbiamo messo in piedi un’organizzazione che è stata capace di reggere l’urto anche di ottanta malati Covid, creando un modello per tutta la regione e forse anche oltre. La situazione ci pare confortante. Dovremo però convivere con questa epidemia, credo che l’atteggiamento più corretto sia quello di avere la massima attenzione: servono pur minimi comportamenti di attenzione come distanziamento, indossare una mascherina, lavare le mani. Tre momenti fondamentali che possono allentare la catena del contagio”. Intanto si prepara già il futuro: “Abbiamo concentrato le nostre energie contro questo virus – commenta ancora il direttore generale - anche sottraendole ad altri settori, anche se abbiamo mantenuto, ad esempio, la chirurgia d’emergenza o quella oncologica. Da questa situazione abbiamo imparato molto, tant’è che abbiamo sempre parlato di fase “uno bis” e non di vera e propria fase “due”, per dare continuità alle nostre azioni. Credo che essere stati in quarantena ha prodotto frutti efficaci ed evidenti, è stato fatto un sacrificio sociale, economico e di salute. Sono state procrastinate molte visite e molti interventi, ad esempio. Ora si tratta da una parte di riportare l’ospedale alla sua conformazione naturale, dall’altra dare vita a un ospedale nuovo. Il policlinico sarà anche educatore nei confronti del cittadino. Non ci saranno sale d’aspetto affollate, ci sarà distanziamento, ogni posto sarà sanificato. Cambieranno i tempi dell’ospedale, aumenterà il rapporto fra professionisti e pazienti e anche quello fra professionisti”. “Questa esperienza è una grande opportunità per tutto il sistema sanitario – commenta ancora Giovannini parlando del futuro - Per prima cosa ribadisce il valore straordinario della sanità pubblica. Questo modello ha funzionato: guardo a cosa è accaduto in Toscana rispetto per esempio alla Lombardia. La nostra regione ha reagito con un sistema integrato, rispetto alla Lombardia che ha adottato la tecnica dei grandi ospedali. Siamo stati pronti a fare rete, ad accogliere malati anche dagli ospedali vicini, senza mai andare in affanno. Tutti i giorni ci incontravamo in videoconferenza anche con il presidente Rossi per fare sistema”. “Parlo infine di nuovo umanesimo dell’ospedale – conclude il dg - Una struttura troppo affollata, a prescindere dalla presenza di un virus o di un batterio, è pericolosa. Ricalibreremo i ritmi degli ingressi, distribuiti sia al mattino che nel pomeriggio, il sabato sarà un giorno uguale agli altri della settimana. Questo porterà a una diluizione degli ingressi. Le visite non saranno di 20 minuti come oggi, ma di 30 minuti, questo migliorerà il rapporto con i pazienti e il loro ascolto, avremo anche una spesa sanitaria più sostenibile perché l’ascolto farà la differenza. Dal 3 giugno avremo maggiore attenzione agli ingressi, i check point non saranno abbandonati, ma rafforzati: non ci saranno accessi diretti, dovremo sapere in ogni momento quanti cittadini stanno entrando nel nostro ospedale e in quali condizioni di salute sono, per renderlo sempre sicuro. Non ci saranno più file. Sarà uno sconvolgimento, un ospedale migliore: non parleremo più di numero di prestazioni, ma di bisogni e di salute. Questo ci ha insegnato questa emergenza. E’ un’occasione da cogliere con professionalità e competenza”.