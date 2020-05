Vaccino anti Coronavirus, Ennio De Gregorio (Gsk): "Dovremmo farcela entro il 2021. Ecco come e perché"

di Alessandro Lorenzini

“Per un vaccino efficace e sicuro ci vorrà del tempo, nel frattempo è giusto proseguire nella ricerca e contrastare il virus anche con altre strade”. Ennio De Gregorio, responsabile del centro ricerca italiano di Gsk Vaccini, fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “il vaccino ha tempi lunghi, lo sappiamo – spiega al Corriere di Siena - Per una soluzione in tempi più rapidi è importante che la ricerca vada avanti anche su anticorpi monoclonali, farmaci antivirali, cure antinfiammatorie”. E nel frattempo sviluppare gli studi scientifici sul vaccino. “Dobbiamo partire – sostiene De Gregorio – dal presupposto che per sviluppare un vaccino normalmente ci vogliono dai sette ai dodici anni e se tutto va per il meglio. In questo caso da una parte ci sono investimenti importanti, dall’altra siamo di fronte a un’emergenza mai vista. Quindi si stanno cercando tutte le vie per accorciare i tempi e accelerare”. Sostanzialmente si cerca un “rischio calcolato”: cioè la ricerca si prende responsabilità diverse dal passato, a fronte di una pandemia sanitaria che sta avendo risvolti importantissimi e gravi dal punto di vista economico. “Stiamo cercando di accelerare – afferma ancora Ennio De Gregorio – e per farlo serve una collaborazione senza precedenti tra autorità regolatorie, mondo industriale e istituzioni. I tempi di cui stiamo parlando sono diversi da quelli normali”.

Quale è il punto sui vaccini?

“Attualmente ci sono due candidati vaccini che hanno già superato la fase uno: si tratta del primo step che serve a capire se il vaccino è sicuro ed è immunogenico, cioè se crea gli anticorpi capaci di neutralizzare il virus, pur se condotto su un numero limitato di persone e senza valenza statistica. Uno è lo studio dell’americana Mederna, un vaccino sintetico che si basa sulla tecnologia ad Rna: invece di iniettare una proteina, in sostanza, si inietta un frammento di Rna del virus, che contiene le istruzioni per produrre la proteina virale. Il vaccino che stanno sviluppando a Oxford è invece basato su un vettore virale, un nuova tecnologia che promette di produrre entro breve alcuni milioni di dosi”.

Quali sono i suoi dubbi al riguardo?

“Sono sostanzialmente due: non è mai stata fatta una produzione commerciale di questo tipo di vaccini, quindi è difficile capire se le dosi eventualmente prodotte potranno essere sufficienti. Ad esempio le 400 milioni di dosi annunciate da Oxford comunque non basteranno. Inoltre al momento non abbiamo certezze sull’efficacia del vaccino stesso. Però si tratta di ricerche importanti, che potrebbero farci arrivare a un vaccino entro la fine dell’anno”.

Gsk a che punto è?

“Siamo partiti da quelle che sono le nostre competenze, utilizzando l’approccio più classico e consolidato. Tutte le nostre collaborazioni prevedono l’utilizzo della proteina “spike” del Coronavirus e di un nostro adiuvante già consolidato per vaccini pandemici. Gsk è tra le pocchissime aziende al mondo ad aver sviluppato e registrato adiuvanti per uso umano; un percorso che ha richiesto circa vent’anni e che oggi nessuno potrebbe compiere in tempi brevi. L’adiuvante è una sostanza che si aggiunge all’antigene (proteina spike, ndr) e riesce a favorire la risposta del sistema immunitario, creando una immunità più forte e lunga nel tempo. Non solo, l’utilizzo di adiuvanti è particolarmente importante in una situazione di pandemia perché può consentire la riduzione della quantità di antigeni necessari per ogni dose di vaccino, permettendo in tal modo di produrne di più”

Quale è lo svantaggio principale?

“Lo svantaggio è che essendo una piattaforma consolidata e pur avendo maggiori certezze nel suo sviluppo, ha tempi più lunghi. Per questo, anche nell’accordo con Sanofi, abbiamo parlato di fase uno da avviare prima possibile nell’uomo, di fase due, cioè quella che prevede sperimentazione su larga scala, a fine anno e di vaccino pronto nella seconda metà del 2021. Siamo due delle quattro aziende più importanti al mondo nel campo dei vaccini, ma data l’emergenza e la quantità di dosi da produrre abbiamo scelto di unire le forze per contribuire a contenere la pandemia. Mentre noi possiamo produrre gli adiuvanti, Sanofi ha gli impianti per sviluppare le proteine”.

Gsk ha un approccio no-profit. Come è possibile per una multinazionale?

“L'accesso globale ai vaccini Covid-19 è una priorità e ci impegneremo per rendere qualsiasi vaccino sviluppato attraverso le nostre collaborazioni accessibile al pubblico, con meccanismi che offrano un accesso equo alle persone in tutti i Paesi. L’accordo con Sanofi è certamente il più importante, ma abbiamo avviato altre sette collaborazioni in questo senso. Con questa strategia non partecipiamo allo sviluppo di un solo vaccino, ma rendiamo possibile lo sviluppo di più vaccini promettenti. Questo virus ha cambiato anche i rapporti fra multinazionali, è un momento eccezionale”.

Ricerche sui farmaci, distanziamento, mascherine. Sono strumenti utili o tanto vale aspettare il vaccino?

“Sono tutti strumenti utili. Il vaccino come detto ha tempi lunghi e poi c’è l’aspetto relativo alla produzione delle dosi. Per qualsiasi malattia infettiva c’è bisogno di tutto: strumenti preventivi, dispositivi di protezione, miglioramenti nelle cure. Credo che la priorità a breve termine sia proprio la cura, che sia con anticorpi monoclonali o che agisca sul sistema come anti-infiammatorio. A maggiore ragione in questo caso. Poi sul lungo periodo, per prevenire una nuova espansione della pandemia serve il vaccino”.

Teme che il virus muti e che renda quasi inutilizzabile il vaccino su cui state lavorando?

“L’approccio con proteina e adiuvante consente di avere una risposta immunitaria più efficace nel caso di mutazioni. Non sappiamo in realtà quanto potrà mutare questo virus, è una delle attenzioni che dovremo curare, ma in generale siamo fiduciosi: da quanto sappiamo oggi non pare un virus che muta come mutano altri virus come l’influenza che richiede un costante “aggiornamento” del vaccino, c’è la possibilità che il vaccino funzioni per diversi anni”.

Il Covid 19 è maggiormente pericoloso perché sostanzialmente sconosciuto?

“In realtà non è un virus del tutto nuovo. Diciamo che siamo stati sfortunati perché il virus ha fatto il salto di specie da animale all’uomo e ha una forma molto contagiosa, allo stesso tempo siamo stati fortunati perché non ha il tasso di mortalità di altri virus della stessa specie come Mers e Sars. Inoltre, il fatto che Covid 19 sia molto simile ad altri Coronavirus ci ha permesso di accelerare molto la fase di ricerca del vaccino in laboratorio e potrebbe tornare molto utile anche in futuro”.

Teme in futuro uno sciame virale?

“Non parlerei di sciame. Certo, negli ultimi anni ci sono stati episodi di virus che hanno compiuto il salto di specie, soprattutto influenza e Coronavirus ma anche Zika ed Ebola. E in almeno un caso c’e’ stata una pandemia, con l’iinfluenza suina H1n1). Sicuramente ci sarà un altro virus che farà il salto di specie, temiamo soprattutto quello dell’aviaria e bisognerà fare molta attenzione su diversi fronti. Sperando che non siano troppo letali. La diffusione dei virus è un problema gigantesco, a cui possiamo rispondere nell’immediato soltanto con i lockdown”.

Ci sono stati ritardi secondo lei nel fronteggiare questa pandemia?

“Ripeto: siamo stati fortunati. Altre pandemie con lo stesso impatto sarebbero state molto più gravi: se ci fosse stato un virus che si diffonde come il Covid 19 ma con tasso di mortalità più elevato, sarebbe stata una tragedia anche più ampia. Abbiamo avuto un impatto evidente sul sistema sanitario, ma è stata solo la punta dell’iceberg. Diciamo che c’è stata anche una gestione molto locale, quando ci doveva essere una gestione globale del problema. Abbiamo chiuso in ritardo, quando il virus già girava”.

Cosa fare in futuro in vista di possibili altre pandemie?

“Dal punto di vista scientifico importante è sapere quali sono le classi di virus da monitorare, cercare attraverso la tecnologia di avere un vaccino che già può avere un efficacia su un gruppo di coronavirus. Gsk sta già pensando a questo: ricerche per avere un vaccino in qualche modo riutilizzabile anche per altre tipologie dello stesso virus. Dal punto di vista del comportamento umano credo che siano da limitare più che mai le grosse concentrazioni di animali selvatici di diverse specie e di uomini. Penso a certi mercati asiatici per esempio. Statisticamente questo aumenta la possibilità che il virus faccia il salto, sembra quasi un invito a farlo”.