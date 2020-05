Siena, ipotesi videosorveglianza per controllare movida e assembramenti. Prossimo weekend sotto osservazione

A Siena si starebbe pensando anche alla videosorveglianza per monitorare movida ed eventuali assembramenti nel centro storico. Le telecamere installate capillarmente dall'amministrazione comunale in tutto il centro storico potrebbero tornare utili se, a partire dal prossimo weekend, si dovessero verificare episodi particolari nelle vie all’interno delle mura, anche se la videosorveglianza è un sistema di monitoraggio utilizzabile non nell’immediato, ma a posteriori, così come accade per qualsiasi altro tipo di reato. “Al momento la situazione è sotto controllo”. L’assessore alla sicurezza Francesco Michelotti fa il punto della situazione in vista (anche) del prossimo weekend in città, con possibili movimenti di giovani presso gli esercizi commerciali e di somministrazione in centro. La movida senese è sotto monitoraggio, anche se al momento rimane “sotto controllo”, come sottolinea Michelotti. “Nello scorso weekend – spiega – ci sono stati alcuni accenni in zone del centro storico (in particolare Piazza del Campo, ndr), una situazione però che è stata monitorata e per certi versi anche preventivabile, dopo diversi mesi di quarantena e la riapertura degli esercizi commerciali. Le parole d’ordine, come sottolineato anche dal vicesindaco Andrea Corsi, sono deterrenza e prevenzione per evitare assembramenti, per controllare sui distanziamenti e l’uso delle mascherine e per incentivare dunque comportamenti corretti. Tutto questo è necessario per evitare che gli sforzi fatti fin qui risultino vani”. “C’è da sottolineare – aggiunge – come si stia tornando verso una graduale normalità e come quindi l’impegno delle forze dell’ordine vada a incanalarsi anche verso l’attività di routine, che riguarda ad esempio gli incidenti stradali, i controlli nei cantieri e quant’altro. In tutto questo naturalmente non viene abbassata la guardia sui comportamenti relativi all’emergenza Covid 19, come dimostra la capillare attività della Polizia Municipale guidata dal comandante Cesare Rinaldi”.

A.L.