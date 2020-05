Banca Monte dei Paschi perde un uomo importante, si è dimesso il vice direttore generale

Un altro addio importante in Banca Monte dei Paschi di Siena dopo quelli della presidente Stefania Bariatti e dell'amministratore delegato, Marco Morelli. Questa volta a lasciare l'istituto è il vice direttore generale e chief financial officer, Andrea Rovellini. Rovellini si è dimesso per "intraprendere nuove opportunità professionali", come comunica in una nota lo stesso Mps. La banca ringrazia Rovellini "per l’importante contributo fornito e gli augura i migliori successi professionali". Rovellini approda in Banca Popolare di Milano, dove è stato nominato responsabile della funzione di gestione rischi. Si tratta di un ritorno, visto che ci aveva già lavorato negli anni 2000.