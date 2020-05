Siena, per rivedere il mercato degli ambulanti al gran completo bisognerà attendere il 3 giugno

Siena Fase 2: il mercato nella sua interezza, allargato agli spazi della Fortezza, aprirà i battenti mercoledì 3 giugno e non il 27 maggio come si pensava in un primo momento. E' il Comune a sottolinearlo con una nota in cui l'assessore al commercio, Alberto Tirelli, spiega che c'è stata "La necessità di riposizionare circa 80 banchi del settore non alimentare, oltre allo spostamento dei settori piante e fiori e alimentare e le successive operazioni di riassegnazione dei relativi posteggi, hanno richiesto un approfondimento delle ipotesi di riorganizzazione complessiva del mercato di viale XXV Aprile. La nuova distribuzione dei banchi avrà un carattere temporaneo fino al termine dell'emergenza sanitaria". Insomma una operazione complessa che ha costretto a rinviare di una ulteriore settimana. Medoled' 27, dunque, in viale Maccari rimarrà invariata la presenza dei settori di generi alimentari, piante e fiori.