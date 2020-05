Siena Fase 2, si torna a fare sport: gli spazi verdi concessi alle palestre. Ecco cosa riapre, quando e come

Siena Fase 2, via allo sport all’aria aperta. La giunta comunale, come annunciato dall’assessore allo sport, Paolo Benini, ha individuato gli spazi di Fortezza, Camposcuola, palestra Ceccherini, area verde piazza Amendola, parco Unità d'Italia, aree verdi stadio A. Franchi, campino Porta Ovile (porzione) come aree da concedere alle tredici palestre che, fin qui, hanno fatto domanda per svolgere la propria attività. Il bando per l’accesso rimarrà comunque aperto per altre strutture che faranno richiesta. Viste le misure restrittive per l’emergenza sanitaria, infatti, alcune strutture sono impossibilitate a proseguire nei propri spazi e quindi è stato concesso l’utilizzo gratuito di alcuni luoghi pubblici. Oltre a un vademecum che rispecchi le misure sanitarie, il Comune ha precisato che si applichino prezzi ridotti e popolari per i vari corsi e ci sia attenzione alla cura dei luoghi, del loro decoro e pulizia, sostenendone eventuali costi. Siena tornerà anche a correre. Da lunedì riapre infatti anche il camposcuola Renzo Corsi di viale Avignone, con precise regole: capienza massima 50 persone; durata massima utilizzo impianto due ore; spogliatoi e palestra chiusi; distanza minima di due metri durante l'attività fisica; distanza minima di un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica e igienizzazione servizi igienici con cadenza ogni due ore. L’orario sarà da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 20, sabato fino alle 18, domenica chiuso.