Siena: norme anti Covid, assembramenti, lotta alla criminalità. Il grande impegno delle forze dell'ordine

Siena Fase 2. Rimodulare il lavoro degli uomini delle forze dell’ordine e stabilire le nuove priorità in considerazione dei cambiamenti dovuti alla fine del lockdown e all’imminente riapertura dei confini. Sono stati i principali temi della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Armando Gradone, a cui ovviamente hanno partecipato non solo i responsabili delle forze dell’ordine, ma anche il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e il presidente della Provincia, Silvio Franceschelli. Negli ultimi due mesi, con un lavoro particolarmente attento e coordinato, gli uomini della sicurezza si sono concentrati sui controlli per il rispetto delle normative indicate nei Dpcm per la limitazione della diffusione del Covid 19. Un’attività molto intensa, in particolare sulle strade, nelle settimane in cui di fatto si poteva uscire di casa soltanto per motivi legati al lavoro oppure a urgenze di carattere sanitario. Sono state migliaia e migliaia le verifiche effettuate e le acquisizioni delle autocertificazioni. Il blocco totale delle attività ha limitato notevolmente anche l’azione di criminali e malavitosi. Ora lo scenario cambia e le forze dell’ordine sono chiamate a moltiplicare gli sforzi su un doppio binario. Da una parte devono continuare a controllare che vengano mantenute corrette condotte sul fronte anti Covid (no assembramenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale a partire dalle mascherine, distanziamento sociale e così via), ma dall’altra devono essere pronte a contrastare una possibile ripresa della criminalità diffusa. Era necessario rimodulare e condividere le priorità del momento nonché ribadire le strategie di un sistema che comunque a Siena da sempre funziona nel migliore dei modi, anche per l’impegno che gli addetti ai lavori non fanno mai mancare. Ma la riunione è stata anche l’occasione per l’approvazione di un progetto del Comune di Siena, destinatario di un finanziamento di 30mila euro dal fondo della sicurezza urbana. Cento le città coinvolte in tutto il Paese. Siena ha puntato sul rafforzamento dell’azione antidroga. I fondi saranno utilizzati per un articolato piano di prevenzione dello spaccio, contenimento del fenomeno, sorveglianza delle principali aree interessate. Sarà la polizia municipale a beneficiare delle risorse, ma era indispensabile un confronto in Comitato e un’approvazione del progetto da parte dello stesso. Nella circostanza è stato ribadito il grande impegno profuso da tutte le istituzioni in una fase così complessa, ma anche la risposta responsabile e apprezzabile dei cittadini, nonché il prezioso ruolo recitato come sempre dalle diciassette contrade.