Siena, sfidano il Coronavirus aprendo un negozio: ecco La bottega dei cittini. La storia di Barbara e Marta

di Gennaro Groppa

“In un periodo non semplice come questo abbiamo deciso di lottare e con coraggio apriamo una nuova attività”. I loro sorrisi sono coperti dalle mascherine che sono costrette a indossare, ma il loro entusiasmo è tangibile. Marta Mottura Valenti e Barbara Figara, entrambe 40enni, hanno inaugurato la loro nuova attività. Sfidano il Coronavirus aprendo un nuovo negozio, che si chiama La bottega dei cittini e che si trova in via Montanini, verrà venduto abbigliamento per bambini. “Da settembre – racconta Barbara Figara – avevamo deciso di provarci. Avremmo dovuto aprire ad aprile, ma il Covid-19 ha rallentato tutto. Nel periodo del lockdown dovevamo finire di montare l’arredo e terminare il lavoro che ci avrebbe portato all’inaugurazione. Ma non abbiamo perso entusiasmo”. Marta e Barbara sono amiche da dieci anni. Erano colleghe in un altro posto di lavoro, sempre nello stesso settore. Ora hanno deciso di mettersi in proprio. Provano a farlo in un frangente economico non semplice. Subito sono arrivate le prime soddisfazioni. “E’ stato bellissimo – racconta Marta Mottura Valenti – vedere una donna che già conoscevamo entrare pochi minuti dopo che avevamo aperto. E’ venuta apposta per salutarci e ha acquistato due magliette per bambini. E’ stato il nostro primo scontrino”. Tutti i commercianti senesi dovranno far fronte nei prossimi mesi a una situazione particolare, in un contesto nel quale verrà a mancare il classico flusso di turisti che riempie la città in primavera e in estate. “Speriamo che la situazione possa rapidamente migliorare – commenta Barbara. – Noi cercheremo di rivolgerci soprattutto a una clientela senese, come si capisce dalla scelta del nome dell’attività. Il termine "cittini" è tipicamente locale. La speranza è riuscire a portare avanti il nostro progetto”. Le due indicano lo stemma dell’attività: un bambino e una bambina accanto a due simboli come la Torre del Mangia ed il Duomo. “Abbiamo voluto rendere omaggio alla città e alla nostra tradizione. Speriamo di diventare un punto di riferimento per i senesi”.