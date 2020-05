Il ritrovamento di alcuni scheletri umani in un cantiere dell'Enel nei pressi della scalinata della chiesa di Sant’Agostino, a Montepulciano, è oggetto di studi interessanti per capire il passato della città poliziana. Lo sottolinea il soprintendente Andrea Muzzi: “Questa piccola scoperta nel cuore della città conferma l’importanza del controllo costante da parte delle autorità competenti degli scavi, specialmente dove è già noto il rischio archeologico. Al contempo aggiunge un altro tassello fondamentale per la ricostruzione della storia medievale di un territorio così ricco di archeologia e storia. Lo studio di quei resti ci permetterà di dare presto un volto agli antichi abitanti poliziani”

Duccio Pasqui, direttore della Biblioteca comunale e Archivio storico “Piero Calamandrei”, spiega: "Si tratta di ritrovamenti frequenti, non solo a Montepulciano ma anche in altri luoghi della zona come Pienza, Chianciano e Chiusi. Quanto al luogo, oggi centrale, senza andare troppo indietro nel tempo possiamo ricordare che mezzo secolo fa, proprio lo spazio in cui sono apparsi i resti, era occupato da un orto”.