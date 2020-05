Banca Mps, quando Bastianini scriveva "il taglio del personale può essere controproducente"

Banca Mps: agire solo sul taglio dei costi del personale spesso può essere controproducente in banca perché "va a incidere sulla capacità di mantenere o migliorare i livelli di reddito". Così la pensa Guido Bastianini, neo amministratore delegato del Monte dei Paschi. Il banchiere, in un articolo scritto prima della pandemia e pubblicato tre mesi fa nel volume "Elements of board governance in banking and financial companies", curato da Angelo Federico Arcelli e Rainer Masera, fa una serie di valutazioni sulle nuove regole del pacchetto bancario della Ue e su Basilea3 finale. Le nuove regole secondo il top manager di Rocca Salimbeni per ridurre i rischi di instabilità delle banche ne hanno però ridotto la produttività potenziale che deriva dalle riserve di patrimonio e di liquidità. Il banchiere arriva ad affrontare il tema dei costi del personale basandosi su un'analisi della redditività fatta dalla Bce, tra il 2016 e il 2018, sugli istituti sotto la sua diretta vigilanza. "Ciascuna banca deve trovare il proprio assetto ottimale tra costi e ricavi" si legge e "la riduzione dei costi, di per sé, non risulta un fattore decisivo e il semplice taglio dei costi del personale e delle strutture sul territorio spesso va a incidere sulla capacita' di mantenere o migliorare i livelli di reddito".