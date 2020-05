Campagna della Fondazione Musei Senesi, biglietti per le strutture in cambio delle donazioni

"In cambio di una donazione oggi, regaliamo ai visitatori un biglietto per domani". E' quanto prevede la campagna di raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Musei Senesi che coordina gli oltre quaranta musei diffusi sul territorio provinciale. Grazie al progetto #sostengolacultura e alla piattaforma TicketCloud, sarà possibile fare una donazione liberale alla Fondazione senese che è un'istituzione senza scopo di lucro e in cambio il donatore riceverà un biglietto da utilizzare entro il mese di giugno 2021 in uno dei musei senesi. "Questo progetto, soprattutto pensato per gli abitanti del territorio - spiega Elisa Bruttini, direttore scientifico di Fondazione Musei Senesi - non è solo una raccolta fondi ma soprattutto l'occasione per avvicinarsi ai musei e sentirli più nostri, contribuendo in prima persona a sostenere le collezioni, gli operatori culturali e le amministrazioni". Per ogni contributo di 10 euro corrisponderà una visita per due persone; a fronte di 15 euro, un biglietto per la famiglia con due under 18; con 30 euro un gruppo di quattro persone e con 50 euro, di sei. La donazione può essere effettuata sul sito www.museisenesi.org