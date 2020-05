Siena, ripreso il processo all'ex sovrintendente Anna Di Bene. E' accusata di abuso d'ufficio e concussione

Al tribunale di Siena è ripreso il processo che vede protagonista l'ex sovrintendente alle belle arti e paesaggio di Siena, Arezzo e Grosseto, Anna Di Bene, a giudizio con l’accusa di abuso d'ufficio e concussione, insieme al marito Alberto Floridi, cui si contesta di aver agito in concorso. In aula, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Luciano Costantini, è stato completato da parte del pubblico ministero Sara Faina, il contro-esame dell'imputata, iniziato nell'ultima udienza fiume svoltasi a febbraio, nel corso della quale la funzionaria aveva con forza rispedito al mittente le pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Il procedimento è incentrato infatti su una pratica degli anni 2015-2016, riguardante il frazionamento di una villetta ad Ansedonia, nel comune di Orbetello, in provincia di Grossetto, di proprietà dei privati Tafi-Negroni, che secondo Vanessa Mazzini, ex responsabile dei procedimenti per la costa grossetana della Sovrintendenza, Di Bene aveva interesse che venisse approvata in tempi rapidi, nonostante non ci fossero i presupposti di legge per la legittimità paesaggistica e come progettista dei privati risultasse incaricato l'architetto Alberto Floridi, marito di Di Bene. Mazzini, durante la sua deposizione, raccontò di aver ricevuto pressioni e minacce giornaliere da Di Bene e tutta una serie di vessazioni, tra cui un demansionamento temporaneo; addebiti che Di Bene a più riprese durante l'istruttoria dibattimentale, ha fermamente respinto. In aula è stato ascoltato come testimone della difesa - affidata agli avvocati Enrico e Lorenzo De Martino - il segretario della sovrintendenza, mentre nella prossima udienza a fine giugno, saranno sentiti altri 8 testi, sempre per la parte difensiva.

Claudio Coli