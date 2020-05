Siena, il Coronavirus è costato sei milioni a Tiemme. Ora la ripartenza: ecco le regole per prendere l'autobus

di Gennaro Groppa

"Da quando è iniziata la pandemia abbiamo registrato mancati ricavi per circa 6 milioni di euro”. Il presidente dell'azienda di trasporti Tiemme, Massimiliano Dindalini, fa il punto della situazione nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Il servizio di trasporto pubblico nemmeno a Siena si è mai interrotto nei momenti del lockdown, ma è stato fortemente penalizzato. Alta è ancora la paura di tanti nel prendere un autobus e sui mezzi continuano a circolare poche persone. “Nelle prime settimane di lockdown – dice Dindalini – abbiamo avuto un calo del 95% di passeggeri. Adesso ci siamo attestati attorno al -80% rispetto ai numeri che si registravano prima della pandemia”. Dal governo sarà messo a disposizione un fondo per le aziende del servizio di trasporto pubblico che si aggirerà attorno ai 500 milioni di euro, “ed è un atto che dimostra attenzione – commenta il presidente, – però in tutto il Paese le aziende del settore hanno avuto mancati ricavi per circa un miliardo e mezzo”. “Ora pian piano vediamo crescere l’affluenza sui mezzi – aggiunge Dindalini – e da lunedì i servizi sono stati intensificati con un numero maggiore di corse. Nelle scorse settimane sono state effettuate le corse che solitamente sono in vigore con gli orari estivi. Nei primi giorni di lockdown sugli autobus c’erano pochissime persone, quelle che potevano uscire per lavoro e che quindi sono occupate nel settore sanitario o nella filiera alimentare. Noi abbiamo predisposto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza. Su ogni mezzo c’è un numero massimo consentito di passeggeri: sui pollicini, ad esempio, possono salire solo quattro persone oltre all’autista, sugli altri autobus il numero può variare da nove a quindici più il conducente. L’ingresso dei passeggeri è consentito solo dalla porta posteriore e non è possibile avvicinarsi all’autista, che è protetto e che dall’inizio della pandemia non vende più i biglietti sul mezzo. E’ stata molto incrementata la vendita di ticket online”. Ancora Dindalini: “Sugli autobus c’è l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza tra passeggeri. Stiamo anche valutando se inserire a bordo i dispenser di gel igienizzante. I nostri problemi maggiori sono stati nella riorganizzazione del servizio, mentre a bordo dei mezzi non si sono mai registrate particolari difficoltà. Il governo sta valutando la possibilità di concedere il rimborso degli abbonamenti non goduti; non sono ancora state indicate le modalità con le quali verrà effettuato, noi tuttavia consigliamo di conservare gli abbonamenti del periodo della pandemia”.

Il lungo percorso verso il ritorno alla normalità non sarà semplice per le aziende del servizio di trasporto pubblico. Ne è convinto il massimo dirigente: “Credo che la fine di questa emergenza sia ancora lontana dall’arrivare. Finché non ci sarà un vaccino rimarranno paure e timori e dobbiamo anche sperare che non ci sia nessun picco di ritorno nelle prossime settimane. Una delle nostre preoccupazioni principali è stata quella di tutelare la salute di dipendenti e passeggeri. Al nostro personale abbiamo fatto stipulare un’assicurazione che protegge e tutela nel caso in cui qualcuno venga colpito dal Covid-19, tuttavia nell’area senese nessun nostro autista ha contratto il Coronavirus. In questo momento – conclude Dindalini – la sensazione che mi rimane è quella di un fortissimo amaro in bocca. Noi siamo sempre stati un’azienda performante, ogni anno abbiamo prodotto utili e ora in appena due mesi ci è crollato il mondo addosso”.