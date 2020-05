Botte al rivale in amore: lo picchia a sangue e il tribunale di Siena lo condanna a tre anni e tre mesi

Calci e pugni in faccia al rivale in amore: un 31enne di Poggibonsi in provincia di Siena, F.N, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi dal tribunale, per il reato di lesioni gravi, con l'aggravante delle minacce. Ad emettere la sentenza, il collegio del giudice Luciano Costantini, presidente della sezione penale del palazzo di giustizia senese. I fatti risalgono al settembre 2017, quando l'uomo si presentò sotto casa di un 33enne e lo pestò a sangue, procurandogli, oltre a varie contusioni, una costola incrinata e la frattura dell'orbita oculare, che necessitò di una ricostruzione maxillo-facciale con prognosi di 200 giorni. Dietro la violenta aggressione, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, ci sarebbero stati motivi legati a questioni sentimentali e alla disputa per una donna: la parte civile, rappresentata dall'avvocato Manfredi Biotti, ha ottenuto come risarcimento una provvisionale da 15mila euro.