Siena Fase 2, progetto sul turismo del sindaco De Mossi: Arte al centro. Ticket unico con Perugia e Urbino

Per il futuro post Coronavirus, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, pensa ad un grande progetto sul turismo che coinvolga almeno altre due città d'arte dell'Italia centrale: Perugia e Urbino. “Abbiamo pensato - spiega - ad un progetto che vorremmo chiamare “L’arte al centro” e per il quale ci piacerebbe coinvolgere anche le città di Perugia e di Urbino che hanno caratteristiche simili alla nostra. Ne ho già parlato sia con il sindaco umbro, Andrea Romizi, al quale il progetto è piaciuto e mi è parso molto soddisfatto. Così come il presidente dell’Ordine dei medici di Siena, Roberto Monaco. Pensiamo alla possibilità di creare dei ticket settimanali con voucher per alberghi, pullman, biglietti dei musei validi per tutte e tre le città: fare in modo che i visitatori possano spostarsi da una una all’altra senza spese aggiuntive. Ne ho parlato anche con Monaco perché credo che sarebbe auspicabile coinvolgere pure i medici che potrebbero controllare lo stato di salute delle persone al momento del loro arrivo in pullman. Prima tuttavia dobbiamo capire se verrà data la possibilità di spostarsi per fini turistici tra città di regioni vicine”.

Gennaro Groppa