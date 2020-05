Siena fase 2, niente festa ma solo un brindisi in Piazza del Campo: la laurea nel tempo del Coronavirus

Coronavirus Fase 2: un brindisi in Piazza del Campo per festeggiare il conseguimento della laurea. Loro sono Emanuela Monzillo e Alessandra Bundone, due studentesse fuori sede, che proprio nel giorno della riapertura, lunedì 18 maggio, si sono godute il giorno speciale al Bar il Palio: “Ci siamo laureate proprio oggi in scienze bancarie ed economia e commercio - hanno detto - Ci dispiace non aver potuto organizzare una cena o una festa, ma per fortuna è stato possibile sedersi qui per un aperitivo”. Due lunghi mesi di incertezza: “Gli esami online sono stati pesanti, anche perché è mancato lo sfogo del caffè o dell’uscita con gli amici”. Vengono entrambe da fuori: Emanuela dalla provincia di Salerno e Alessandra da Suvereto. In loro, ha prevalso il senso civico: “Da tre mesi non vediamo le nostre famiglie. Non abbiamo voluto mettere a rischio i cari. Nel nostro futuro, ora c’è sicuramente il ritorno a casa”.

Arianna Falchi