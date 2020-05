Coronavirus Fase 2, anche Siena da oggi riparte: la città cambia volto, i negozi riaprono

L'emergenza Coronavirus cambia, la Fase 2 consente la riapertura di negozi e attività e anche la città di Siena ovviamente prova a ripartire. Fin da questa mattina, 18 maggio, la maggior parte dei negozi riaprirà i battenti. Tra i commercianti sentimenti contrastanti tra la preoccupazione (sarà molto complicato per ora registrare gli incassi del passato, sia per la paura dei cittadini che per l'assenza dei turisti) e l'entusiasmo per il ritorno al lavoro. Molti ristoratori, invece, resteranno chiusi. Hanno avuto poco tempo per adeguare i locali alle nuove disposizioni e in qualche caso è persino poco conveniente riaprire per mancanza di adeguati spazi. Alcuni apriranno nei prossimi giorni, altri aspetteranno ancora.