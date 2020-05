Coronavirus Siena, altra giornata senza nuovi casi. Sei guarigioni. Nel territorio Asl tre contagi ad Arezzo

Coronavirus Fase 2: un'altra giornata positiva, oggi domenica 17 maggio, per la provincia di Siena dal bollettino dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. Non solo non si registrano nuovi casi, ma vengono ufficializzate ben sei guarigioni, tutte nel territorio comunale di Sarteano, purtroppo fortemente provato dalla pandemia, in particolare per il focolaio nella casa di riposo, costato la vita a sei anziani ospiti. Nel comprensorio di riferimento della Asl i nuovi casi sono tre e arrivano tutti dalla provincia di Arezzo dove si registrano anche due guariti. In quella di Grosseto, invece, non ci sono guarigioni ma nemmeno altri tamponi positivi.