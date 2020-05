La Strade bianche si svolgerà senza pubblico? E' un'ipotesi attualmente al vaglio dell'Unione ciclistica internazionale (Uci), specialmente alla luce della decisione, presa dal Comune di Siena e dalle contrade, di non correre i Palii del 2020 per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che non ammette assembramenti. La "Classica del nord che si corre più a sud", come viene definita la competizione riservata ai professionisti (sia uomini che donne), è in programma il primo agosto ed è attesa da tutti, atleti e appassionati, perché sarà il primo appuntamento del calendario internazionale recentemente rimodulato e compresso. I ciclisti si daranno battaglia su colli, strade bianche e salite senesi per gran parte del percorso, ma sotto la lente d'ingrandimento c'è l'ultimo tratto, quello cittadino, che conduce al traguardo in piazza del Campo. L'idea è di non permettere la presenza di tifosi, in genere molto numerosi, in quell'impegnativa ed esaltante porzione della Strade bianche. Tom Van Damme, presidente della commissione ciclismo su strada dell'Uci, ha ammesso: "L’opzione porte chiuse non è affatto da scartare, il percorso si adatta ad una scelta simile. E' tutto da valutare, ma di sicuro in questa stagione bisogna considerare che di normale non ci sarà nulla".