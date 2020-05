Siena Fase 2, rettore Università Stranieri: "Didattica a distanza? Come mangiare spaghetti col cucchiaio"

di Alessandro Lorenzini

Pietro Cataldi, rettore dell'Università per gli stranieri di Siena, fa il punto per l'emergenza Coronavirs che ovviamente ha penalizzato in maniera decisa l'attività dell'Unistrasi: “Stiamo tenendo un equilibrio, difficile ma necessario, fra il bisogno di riprendere le attività in presenza e garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza. Siamo sospesi tra voglia di riprendere e la paura: dobbiamo incoraggiare la prima e capire le ragioni della seconda. Per la didattica se ne riparla settembre e vedremo quali corsi potranno svolgersi in presenza. Ma non dimentichiamo che le università sono laboratori di ricerca, e questa, che non si è fermata mai, sta tornando a svolgersi in modi meno contratti e sacrificati, per esempio con la riapertura delle biblioteche, sia pure limitatamente al prestito esterno”.

Per il futuro pensate alla didattica a distanza? Può penalizzare l’università?

“In queste settimane è stata un rimedio di emergenza. Non dobbiamo commettere l’errore di ritenere che abbia rivelato opportunità. Se per mangiare un piatto di spaghetti avessi solo un cucchiaio, sarebbe meglio di nulla; ma non dovrei illudermi che secoli di civiltà della forchetta possano essere archiviati. Non vediamo l’ora di riprendere la didattica in presenza, che valorizza dialogo e scambio, e costituisce una opportunità di esperienza insostituibile. Questo non esclude che situazioni e usi particolari, anche fuori dell’emergenza, possano rendere prezioso il ricorso alla didattica online, a cui il nostro ateneo dedica da anni ricerche e iniziative. In ogni caso molto dipenderà dal virus”.

Quale è la situazione per gli studenti stranieri? Temete un calo di iscrizioni?

“Anche in questo caso dipenderà dall’evoluzione sanitaria. Ove le frontiere fossero chiuse, la situazione sarebbe limitata tanto per gli stranieri in entrata quanto per i nostri che ambiscono a fare esperienze internazionali che costituiscono una delle opportunità più significative dell’Ateneo. Le relazioni internazionali vivono anche di contatti a distanza e li alimentiamo con fiducia, nell’attesa che questa fase passi e arrivi l’entusiasmo di una nuova ripresa”.

Pensate di chiedere sostegni per abbassare le tasse?

“Le difficoltà economiche nelle quali più famiglie si stanno trovando e si troveranno sono uno dei problemi dell’emergenza sanitaria, ma solo per l’entità: situazioni di disagio ce ne sono da anni, acuite un decennio di crisi. Abbiamo un regolamento tasse che incoraggia agli studi anche i meno abbienti, con esenzioni graduate, e un fondo di solidarietà per casi di particolare disagio. All’inizio della crisi abbiamo sospeso le rate. Ma gli studenti fuori sede devono farsi carico di spese di viaggio, alloggio e vitto. Su questo Regione Toscana e Dsu stanno stanziando risorse aggiuntive. Abbiamo avviato con il rettore Frati di Unisi un dialogo con il Comune per costruire una politica di accoglienza mirata in città. Noi pensiamo a esenzioni per studenti in difficoltà, a sostegni economici; ma non dimentichiamo che il contributo studentesco è inferiore al 20% delle entrate universitarie, e i bilanci degli atenei, poco sostenuti dai finanziamenti pubblici, fanno i conti con ristrettezze storiche. Ridurre le tasse non sempre è strategia vantaggiosa per gli studenti. Non lo è, per esempio, se va a scapito del sostegno alla mobilità, che Unistrasi finanzia in modo generoso”.

La pandemia cosa cambierà nelle università?

“Stiamo vivendo un grande trauma collettivo e le conseguenze si vedranno dopo, quando sarà alle spalle. Spero che non torneremo al passato di cui mi auguro sapremo proteggere e rilanciare l’eredità migliore. Spero che saremo più consapevoli del valore comunitario delle lezioni, del dialogo fra studenti e docenti, della ricerca quando ci si parla di persona; che ci sposteremo con più responsabilità e rispetto per l’ambiente e che la sindrome post-traumatica sia uno stimolo alla rielaborazione critica e non alla negazione di quanto vissuto”.