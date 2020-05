Siena, lavori pubblici: 550mila euro per sistemare la strana di Terrensano e Belcaro interessata dalle frane

Lavori pubblici a Siena. Altro passo in avanti per la messa in sicurezza della strada comunale di Terrensano e Belcaro. Una strada interessata fin da febbraio 2014 da problematiche relative a movimenti franosi (per i quali ha subito una prima chiusura) e poi da ulteriori frane nel 2016. Palazzo Pubblico, come annunciato nelle settimane scorse dall’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese, ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto interessato da queste problematiche. L’intervento di ripristino – informa l’assessore ai lavori pubblici – prevede un costo complessivo di 550mila euro finanziato dai fondi regionali per il programma della difesa del suolo 2020. La soluzione scelta prevede il ripristino della strada con la realizzazione di un’opera di sostegno con terre rinforzate impostate su un basamento in gabbioni metallici riempiti di pietrame. Gara a breve, consegna dei lavori alla fine di agosto.