Coronavirus Siena, aiuti per mille cittadini a Monteroni d'Arbia. Il sindaco: "Famiglie in difficoltà"

di Gennaro Groppa

Mille persone aiutate dal Comune attraverso i buoni spesa. Il dato è eclatante e arriva da Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, dove circa un decimo della popolazione ha incontrato difficoltà economiche a causa del Coronavirus. L’amministrazione è intervenuta e ha stanziato immediatamente i fondi arrivati dal governo; ma quei soldi non sono bastati per tutte le richieste di aiuto, così il Comune ha dovuto mettere a disposizione anche altri soldi che erano nel frattempo arrivati attraverso donazioni di associazioni e di privati.

Sindaco Gabriele Berni, il Covid 19 ha portato rilevanti sofferenze economiche.

“Il quadro nel nostro territorio comunale non è roseo. C’è stata una moltiplicazione esponenziale delle persone in difficoltà. Quando abbiamo aperto alle domande per i buoni spesa abbiamo ricevuto immediatamente richieste da 250 famiglie. Alla fine siamo arrivati ad aiutare circa 1000 nostri cittadini, quindi il 10% della popolazione del territorio. Abbiamo stanziato i 53.600 euro arrivati dal governo e a quei soldi abbiamo aggiunto 7mila euro raccolti grazie a donazioni spontanee. Purtroppo c’è una fetta consistente della popolazione che non ce la fa a soddisfare i bisogni primari, la nostra attenzione su questo tema dovrà rimanere massima. L’auspicio è che con la fase 2 alcuni di loro possano ritrovare un lavoro e che quindi abbiano accesso a denaro che possa garantire la sussistenza. Ma il Comune dovrà pensare anche nei prossimi mesi a misure e provvedimenti. Serviranno azioni tempestive, penso anche al grande tema degli affitti che merita altrettanta attenzione”.

Quali aiuti potrà fornire il Comune alle attività del territorio?

"Abbiamo sospeso tutti i pagamenti di famiglie ed imprese al Comune e anche esonerato dal pagamento dei servizi educativi. Stiamo andando avanti con il fondo cassa accumulato in passato, il governo dovrà comunque farci capire che tipo di trattamento riserverà agli enti locali. Nel frattempo abbiamo ripreso i cantieri in corso e non abbiamo mai sospeso il pagamento ai fornitori".

Qual è la situazione sanitaria a Monteroni d’Arbia?

“Da quel punto di vista siamo messi abbastanza bene. Abbiamo avuto 4 casi di positività al Coronavirus, ma tutti sono guariti. Da alcuni giorni non abbiamo nuovi casi. Credo che questa settimana sarà cruciale per capire se potremo andare incontro ad un miglioramento complessivo dello scenario. Devo dire che a Monteroni d’Arbia i cittadini hanno dimostrato grande rispetto e senso di responsabilità”.