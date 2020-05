Musica Siena, la tromba di Simone Traficante incanta nel concorso online di Steven Mead

Lui si chiama Simone Traficante e suona la tromba. Studia al Conservatorio Rinaldo Franci di Siena e non solo il Coronavirus non l'ha fermato, ma gli ha consentito di essere premiato in una prestigiosa competizione online, quella di Steven Mead, tra i più famosi ottonisti del mondo, solista, insegnante e membro delle più importanti brass band inglesi. Simone, giovane musicista della classe di tromba del maestro Andrea Dell'Ira, a soli 17 anni ha ottenuto lo special award nella categoria 17-35 anni. “Il riconoscimento internazionale di Simone - spiega Antonio Ligios, direttore del Conservatorio - ci riempie di orgoglio e testimonia la qualità del sistema didattico e artistico del Franci. I nostri complimenti al giovane musicista, alla sua famiglia e al maestro Andrea Dell’Ira”. "Sono molto felice - commenta il ragazzo - di essermi confrontato con tanti altri musicisti internazionali e di aver ottenuto un importante riconoscimento da parte di Steven Mead, che per me è un mito. Ringrazio il Conservatorio e il maestro Andrea Dell'Ira con cui sono cresciuto anche dal punto di vista umano, oltre che professionale".