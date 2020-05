Coronavirus, Landi (presidente Tls): "Così lavoriamo al farmaco, costretti a combattere contro la burocrazia"

di Alessandro Lorenzini

Un polo per le pandemie a Siena all’interno della Fondazione Toscana Life Sciences, i test come strumento fondamentale per una fase due che potrebbe essere anche molto lunga, un cambiamento radicale nello stile di vita. Fabrizio Landi, presidente di Tls, dipinge il quadro dell’emergenza e gli scenari futuri, passando attraverso la sperimentazione che potrebbe<CF1401> portare alla creazione di un farmaco anti Covid made in Siena.

Presidente, Tls ha lanciato l’idea di Siena “polo per la pandemia”, sottolineata anche a livello istituzionale. Come si potrà realizzare il polo?

“Partiamo da due esempi. Il governo belga ha stanziato venti milioni di euro per impiantare in Vallonia una fabbrica per vaccini, a disposizione di chiunque. Lo stesso accade in Israele. In attesa del vaccino, ci sono investimenti sugli impianti. Il tema è che questo Covid 19 ha fatto capire alla politica che c’è la necessità di avere centri strategici statali o in una logica pubblico-privata. Del resto lo ha detto Bill Gates: la sanità del futuro sarà una difesa del territorio, più che di missili nucleari avremo bisogno di vaccini”.

Quindi non arrivano risposte dal governo?

“Come Tls, struttura no profit con soggetti pubblici e privati, di cui fanno parte enti locali, scientifici, istituzioni, abbiamo lanciato l’opportunità di recuperare l’impianto che 40 anni fa ha fatto la storia dei vaccini e che ci è stato dato in uso gratuito da Gsk. La proposta è che Tls faccia rivivere la struttura, insieme alle altre aziende del territorio. Questo potrebbe fare di Siena un centro mondiale di ricerca e produzione. Mi dà un po’ di magone il fatto che la proposta sia di tre anni fa, allora era l’unica al mondo ed era rivoluzionaria, adesso non è più così. Mi dà soddisfazione che l’abbiano abbracciata le istituzioni, dal sindaco al presidente della regione: il supporto a questa idea è importante. Il problema è molto italiano: la burocrazia. Sono passati tre ministri della sanità, tutti sono sempre stati d’accordo e tutt’ora ci assicurano che i 4 milioni e 100mila euro che servirebbero, cifra importante ma non astronomica, siano pronti. Ancora, però, non ci sono, anche se sono fiducioso. Il problema drammatico è che nessuno ci ha detto di no, ma i finanziamenti non ci sono. Il progetto c’è, ma è bloccato e abbiamo perso tempo importante”.

Il disegno è propedeutico alla ricerca attraverso gli anticorpi in collaborazione con Rino Rappuoli e lo Spallanzani. L’ha definita una “terza via” rispetto alle cure possibili: un farmaco “made in Siena”?

“Da tre secoli partiamo da un presupposto: il corpo umano si ammala, produce anticorpi che ammazzano l’agente patogeno. Addestriamo quindi il sistema immunitario con qualcosa che lo stimoli a preparasi, il vaccino si basa su questo principio. Con il progetto di ricerca MAbCo19, condotto dal Monoclonal Antobody Discovery Lab di Tls, abbiamo invece pensato a qualcosa di diverso, anche perché arrivare a un vaccino non sarà semplice e immediato. Attraverso l’accordo con lo Spallanzani, che è stato allargato anche all’azienda ospedaliero-universitaria di Siena, quindi al policlinico Le Scotte e sarà allargato a Firenze e Pisa, utilizziamo il sangue dei pazienti guariti. Abbiamo estratto gli anticorpi dal sangue di sette pazienti dello Spallanzani, ottenuto oltre mille cellule B, produttrici di anticorpi “candidati”, quindi esposto 75 di questi al virus: 17 hanno distrutto il virus, sono quindi candidati a diventare farmaco. Si tratterebbe di un prodotto naturale, non di una molecola chimica, come è nella natura dell’attività di Tls. Se tutto andasse avanti bene, entro la fine dell’anno potrebbe esserci la prima sperimentazione da discutere naturalmente con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). In linea teorica il farmaco potrebbe essere disponibile entro pochissimo tempo rispetto a un vaccino. Avrebbe una produzione più rapida e in misura minore, perché poi potrebbe essere somministrato nella prima fase della malattia o come profilassi per persone più a rischio, non a tappeto come un vaccino”.

L’impianto di Siena di cui parlava servirebbe anche per la produzione?

“Servirebbe per la prima fase, dopo naturalmente quella di controllo e riattivazione anche attraverso Aifa, per la quale serviranno diversi mesi. Spero entro la fine dell’anno tutto questo possa essere attivato, attraverso il finanziamento di cui parlavo. Quindi attività a supporto per esigenze di bio-sicurezza nazionale e poi per attività di produzione conto terzi. L’idea è che la parte di produzione di studi clinici sia fatta a Siena, così come poi la produzione vera e propria. Al momento ci siamo appoggiati a un centro di produzione farmaceutica a Pomezia”.

Dal punto di vista scientifico, secondo la sua esperienza, questa fase due da cosa sarà caratterizzata? Il virus ancora non è sconfitto, quando lo sarà?

“Il Covid ormai è endemico, non si è riusciti a bloccarlo. Con la globalizzazione si è calcolato che sei milioni di persone siano transitate da Whuan. La fase uno ci ha trovati impreparati, l’unica risorsa erano i tamponi su base semimanuale. Avevamo capito poco o niente. Nella fase due l’arma che abbiamo sono i test diagnostici: purtroppo non ci sono ancora in quantità sufficiente per capire chi è stato contagiato e chi no, teoricamente ce ne vorrebbero 60milioni in Italia. Per cui si procede con un test su un campione di 150mila italiani, dati fondamentali per capire la percentuale di persone che sono entrate in contatto con il virus. Sarà importante per decidere come andare avanti. Certo il distanziamento sociale sarà ancora importante. In più abbiamo esperienza nelle cure: i cocktail di farmaci, l’approccio alla malattia. I test però saranno fondamentali, ma credo che in sei mesi avremo armi in più. Per arrivare alla fase tre, però, serviranno farmaco o vaccino. Sul vaccino si innescano anche problematiche geopolitiche, meno problemi potrebbero esserci per i farmaci”.

Ma questa fase due quanto durerà?

“Nessuno ha la sfera di cristallo. E’ probabile che fino a fine anno prossimo, non ci sia una cura vera e propria. Anche perché dopo averla scoperta, andrà prodotta. Ogni strumento, dal distanziamento ai test che serviranno per individuare un contagiato e isolarlo in tempi rapidi, sarà utile”.

Il Covid 19 non è che uno dei tanti virus comparsi negli ultimi anni, sebbene più violento rispetto ad altre pandemie del passato. Dovremo davvero abituarci a situazioni simili?

“Io credo che uno sviluppo così come pensato negli ultimi venti anni sia finito. Faccio un esempio: difficile pensare che ci saranno crociere con cinquemila persone su un’unica nave. Andranno ripensate molte cose del vivere sociale. Ci sono state anche cose positive: in poco con il lockdown abbiamo raggiunto gli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto sull’ambiente oppure pensiamo allo sviluppo dello smart working, solo ipotizzato prima. E’ possibile che fra tre o quattro anni arrivi un altro virus, la medicina potrà fare progressi enormi, ma adesso il nostro modo di vivere va cambiato”.