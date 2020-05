Palio di Siena, ora è ufficiale: niente Carriere nel 2020. L'ultima volta era accaduto per la Guerra Mondiale

Palio di Siena, ora è ufficiale: le Carriere del 2020 non saranno corse. E' stato comunicato al termine dell'incontro decisivo che si è tenuto oggi, 14 maggio, nel Palazzo Pubblico. Alla riunione oltre al sindaco Luigi De Mossi hanno partecipato il Magistrato delle contrade, i priori, il decano dei capitani e il suo vice, insieme ovviamente al prefetto e al questore. E' stato Claudio Rossi, rettore del Magistrato delle Contrade, ad annunciare ufficialmente che il 2020 sarà senza Carriere. Le società di contrada, invece, potranno riaprire dopo che verrà stabilito un protocollo sanitario da prefetto e amministrazione. Per trovare anni senza Palio occorre tornare alla Seconda guerra mondiale. Non si corse dal 40 al 44. Nel 45 se ne disputarono 3 con il palio straordinario del 20 agosto, il Palio della Pace, vinto dal Drago con il cavallo Folco ed il fantino Rubacuori.