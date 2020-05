Siena, raccolta rifiuti in centro storico: consegna dei sacchetti a domicilio. Ecco come funziona

Il Comune di Siena, in collaborazione con le contrade e l'associazione Noi Siena, si è organizzato per la consegna a domicilio in centro storico dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La consegna consentirà di evitare assembramenti all’Ufficio relazioni con il pubblico a Palazzo Berlinghieri e quindi di rispettare le normative anti assembramento per il contenimento del Coronavirus. Una busta con nome, cognome e indirizzo dell'utente, contenente i sacchi gialli per la raccolta della carta e quelli verdi per il multimateriale sarà lasciata dai contradaioli e dai volontari dell’associazione Noi Siena, muniti di mascherine e guanti, all'interno dei vari edifici, avvisando della consegna con il citofono. Per le utenze del Terzo di Camollia, dove già funziona il servizio sperimentale di raccolta dell'organico, saranno consegnati anche i sacchi viola per la frazione umida. Per facilitare le operazioni di consegna il Comune chiede ai cittadini di aggiungere alla targhetta del citofono, se non già presente, il nome dell'intestatario dell'utenza Tari. Conclusa la consegna, nel caso che, per vari motivi, alcune persone non avessero ricevuto i sacchi a domicilio, saranno attivati, su prenotazione telefonica, uno o più punti di consegna, così da coprire tutta l’utenza cittadina. La novità è stata annunciata da Silvia Buzzichelli, assessore all'ambiente.

