Siena, il richiamo del sindaco De Mossi: "Evitare assembramenti. Sempre mascherine, guanti e distanza"

Emergenza Coronavirus: all'inizio della settimana il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha fatto un bilancio dello scorso week end, il primo della Fase 2. In particolare, si è soffermato su quanto avvenuto in piazza del Campo sabato prima di cena, quando si è reso necessario l’intervento degli agenti della polizia di Stato e della municipale. Alcuni cittadini hanno infatti segnalato assembramenti nella conchiglia: gruppi di persone che, dopo aver preso bevande da asporto, si sono fermate nel cuore della città per consumare l’aperitivo, pur essendo in vigore un’ordinanza che, pur concedendo la vendita, vieta ogni tipo di sosta nelle immediate vicinanze dei locali. “Si sono verificati assembramenti inopportuni – tuona il primo cittadino - Occorre comprendere una volta per tutte che uscire di casa è consentito e lecito, ma non ci si può riunire. L’attenzione in termini di distanziamento e di uso di mascherine e guanti non può venire meno. Ringrazio per la sensibilità le forze dell’ordine”.