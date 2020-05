Intervento nella notte per i vigili del fuoco del comando di Siena, con la preziosa collaborazione del distaccamento di Poggibonsi. Le squadre sono state chiamate perché, sulla linea ferroviaria tra Badesse e Castellina Scalo, si era verificato un principio di incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Il macchinista era già entrato in azione per domare le fiamme utilizzando un estintore in dotazione sul treno. A bordo, oltre al personale in servizio, c'erano anche 2 passeggeri, ma nessuno è rimasto coinvolto o ha riportato danni nella sfortunata circostanza, che ha richiesto un certo tempismo da parte di tutti i soggetti coinvolti.