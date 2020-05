Coronavirus, l'assessora di Arezzo: "Non chiedo scusa a Siena". Dura polemica sugli ospedali e il Covid

Emergenza Coronavirus in Toscana. L'assessora di Arezzo, Lucia Tanti, non ha alcuna intenzione di porgere scuse a Siena. Le sue dichiarazioni che hanno innescato la dura risposta del sindaco senese Luigi De Mossi e di Valtere Giovannini, direttore generale dell'Azienda ospedaliera, restano tali e quali. Tanti le ribadisce in una lunga intervista al Corriere in cui sostiene che l'emergenza ha visto presìdi ospedalieri ad Arezzo e Grosseto in prima linea, mentre a Siena nessuna "bolla Covid" è stata istituita. Secondo l'assessora, insomma, nell'area sud est della Toscana gli ospedali di Arezzo e Grosseto sono stati caricati di malati, quello della sua città in particolare è stato "spezzettato" con tutte le conseguenze del caso per gli altri reparti e pazienti. Problema che non ha avuto il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

L'intervista integrale nel Corriere di Siena del 12 maggio