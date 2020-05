Coronavirus Siena, l'allarme della Caritas: le famiglie in difficoltà aumentano ogni giorno di più

di Gennaro Groppa

Gli ultimi numeri forniti dalla Caritas a seguito dell'emergenza Coronavirus, a Siena mostrano un contesto sempre più preoccupante e indicano che le situazioni di difficoltà economiche continuano a crescere a causa del virus che ha modificato profondamente le vite di tutti. “A Siena – fanno sapere dall’associazione – le famiglie seguite dai nostri centri sono passate da 80 a 140. Stesso discorso per il servizio mensa di San Girolamo, dove l’aumento di persone che vengono a chiedere un pasto cresce di giorno in giorno. Al momento, siamo arrivati a 1.107. I centri Caritas cittadini, quelli di San Miniato, di San Girolamo e all’Arbia, stanno incrementando la distribuzione dei pacchi viveri: siamo a 80 la settimana. Nelle sedi di Monteroni, di San Rocco e di Sovicille la distribuzione è salita da 36 a 60 settimanali, in quelle di Colle Val d’Elsa e di Poggibonsi da 165 a 225”. Per tante di queste famiglie la speranza è di poter tornare presto a lavorare e che ci siano nuove occasioni già in questa Fase 2 ormai avviata. Intanto l’aiuto di associazioni come la Caritas risulta essenziale per permettere loro di tirare avanti. “In tutta la diocesi continua la mobilitazione per sostenere e non lasciare solo nessuno. Sebbene la sede della Caritas diocesana sia chiusa, tutti i servizi sono attivi grazie alla disponibilità telefonica 24 ore su 24 per accogliere le più svariate richieste e organizzare le possibili risposte. L’ospitalità nella casa di accoglienza notturna per adulti in via Piccolomini, dove ci sono 7 ospiti, si è trasformata in residenziale. Tre nuclei familiari, di cui due con minori in cura all’ospedale delle Scotte, sono ospiti stabili nei nostri centri. Sono stati allestiti 4 posti emergenziali per persone senza fissa dimora e continuiamo a sostenere economicamente chi è rimasto bloccato in alloggi provvisori. Il seminario di Montarioso ha accolto gratuitamente medici e infermieri (13 posti) assunti dall’azienda ospedaliero-universitaria”. E ancora: “In collaborazione con il Comune di Siena e con altre associazioni di volontariato abbiamo supportato molte persone per la compilazione della domanda online per i buoni spesa governativi. Siamo vicini a tante persone e nuclei familiari, italiani e stranieri, condividendo con loro la sofferenza vissuta. Persone con lavori precari, contratti a chiamata, o costretti ad aprire la partita Iva perché le aziende non possono o non vogliono assunzioni a tempo indeterminato. Soggetti in attesa dell’erogazione della cassa integrazione che vivono in condizioni di bisogno economico impellente. Famiglie senza strumenti informatici per permettere ai figli di seguire le lezioni online. E poi affitti da pagare, piccole attività commerciali chiuse... Tutte queste difficoltà non ci devono spaventare. In questi due mesi abbiamo sperimentato la generosità e il grande cuore della popolazione della nostra diocesi: c’è stata una grande attenzione e fiducia nella Caritas. Tante persone singolarmente ma anche enti, fondazioni, club service, aziende, negozi, farmacie hanno contribuito con offerte in denaro all’acquisto di viveri o hanno offerto beni da loro prodotti o commercializzati. Gruppi di dipendenti ci hanno donato i loro buoni pasto. C’è stato chi ha cucito mascherine per i nostri volontari. Abbiamo ricevuto la disponibilità di tanti giovani pronti a mettersi al servizio come volontari. Un ringraziamento particolare va alle contrade di Siena che si sono mobilitate da subito con i loro ‘apini’ per consegnare viveri, in centro città e in periferia, a persone e famiglie in stato di necessità e che, per motivi di sicurezza sanitaria, erano costrette al proprio domicilio”.