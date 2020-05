Siena, mercato fino in Fortezza sempre più probabile. Decisione ormai imminente

di Alessandro Lorenzini

A Siena il mercato settimanale in Fortezza Medicea potrebbe vedere la luce fin dalle prossime riaperture previste dal governo. Il Comune è infatti pronto ad estendere l’appuntamento settimanale anche al piazzale interno della Fortezza, in modo da rispettare le norme sul distanziamento per il Coronavirus, evitare gli assembramenti, ma, allo stesso tempo, predisporre spazi per tipologie diverse di merce, rispetto all’alimentare e al settore fiori e piante che sono già presenti in viale Maccari ogni mercoledì. Riunione in videoconferenza fra l’assessore al commercio del Comune di Siena, Alberto Tirelli, e i rappresentanti di categoria del settore per una prima stesura del progetto, sul quale comunque l’amministrazione sta già lavorando da diversi giorni: lo stesso assessore ha effettuato mercoledì scorso un sopralluogo al mercato. In attesa delle norme che dovrebbero arrivare dal governo centrale l’incontro su piattaforma web è finalizzato, ha detto lo stesso assessore rispondendo a un’interrogazione sull’argomento di Alessandro Masi (Pd) “a ipotizzare possibili risposte in ambito di sicurezza sanitaria. Tra queste il distanziamento tra i vari banchi, possibile con l’utilizzo anche dello spazio interno alla Fortezza Medicea. Inoltre stiamo anche valutando la possibilità di distribuire i banchi a comparti: in un settore quelli che vendono scarpe, in un altro abbigliamento e così via, in modo che chi vuole acquistare un determinato genere non sia costretto a circolare fra tutti i venditori dirigendosi direttamente solo nel settore di interesse. Un modo, questo, per garantire ancora più sicurezza”. “E’ nostra intenzione procedere – ha detto Tirelli - insieme alle associazioni di categoria e agli ambulanti. Seguendo le indicazioni della Regione abbiamo già riaperto al settore alimentare e a quello relativo a piante e fiori, così da incrementare i punti vendita della città e diluire la possibilità di assembramenti”. Tirelli ha inoltre proseguito confermando la volontà dell’amministrazione comunale emersa anche in occasione dell’incontro “La Fortezza delle Idee”, avvenuto a gennaio fra le forze di maggioranza e rappresentanti della società civile, di procedere al trasferimento di tutto il mercato o, comunque di buona parte di esso, all’interno della Fortezza quando le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno. L’intenzione del Comune è liberare il parcheggio del Pallone e decongestionare la zona il mercoledì, in modo da permettere un migliore approccio al centro storico.