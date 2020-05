Siena, ubriaco ruba cellulare e fugge: inseguito, preso dalla polizia e denunciato

Ruba un telefono cellulare in autobus, fugge, ma viene rintracciato e denunciato dalla polizia di Stato. E' accaduto a Siena, in piena notte. Intorno all'1.30 alla sala operativa della Questura è giunta la chiamata per un diverbio tra il conducente di un pullman della linea Empoli-Siena e un passeggero. Giunti in Piazzale Rosselli gli agenti hanno appurato che la lite era nata per il sospetto che l’autista avesse rubato il cellulare dell’unico passeggero presente al momento. Ma in pochi minuti i poliziotti hanno ricostruito che a bordo del bus c’erano anche altre due persone, tra cui un uomo palesemente ubriaco, a dire del conducente, seduto nelle vicinanze del ragazzo derubato. L’uomo, una volta arrestata la marcia, si era dileguato in direzione del sottopassaggio della stazione ferroviaria. Gli agenti si sono messi sulle tracce del presunto autore del furto. Lo straniero quando si è reso conto dell'arrivo della polizia è fuggito verso viale Lombardi ma è stato fermato dagli agenti. Si tratta di un 21enne pakistano, in forte stato di ebbrezza al punto che non riusciva a stare in piedi. Perquisito, dalla tasca anteriore dei suoi pantaloni è spuntato il cellulare: che fosse quello rubato è stato confermato dal codice di sblocco digitato dal proprietario. Lo straniero è stato denunciato per furto con destrezza e sanzionato, ma anche per la violazione della normativa per il contrasto alla diffusione del Coronavirus che per l’ubriachezza molesta.