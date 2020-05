Siena, bonus scuola da 180 a 300 euro. Ecco chi ne ha diritto e come fare per ottenerlo

Arriva il bonus scuola. A partire da venerdì 15 maggio sarà possibile presentare al Comune di Siena le domande per l'incentivo economico secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana. Il buono è denominato Pacchetto Scuola e si riferisce al prossimo anno scolastico, quello 2020/2021. Nell'ambito del diritto allo studio scolastico, l'Amministrazione comunale già provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del territorio comunale. Mentre con il Pacchetto Scuola è prevista, tramite un bando pubblico, l'erogazione di un contributo, da un minimo di 180 a un massimo di 300 euro, destinato a studenti residenti nel Comune di Siena iscritti a una scuola secondaria di I e II grado statale (paritaria, privata o degli enti locali) o iscritti a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o a una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore a € 15.748,78. Il contributo può essere utilizzato per l'acquisto di libri di testo, altro materiale didattico e servizi scolastici. Le domande dovranno essere trasmesse, entro il prossimo 30 giugno, solo con modalità on line accedendo a www.comune.siena.it. E' sufficiente cliccare qui per il bando e il modello di domanda per partecipare. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Istruzione al numero 0577 292479, oppure inviare una mail a: mariapia.rossi@comune.siena.it o stella.esposito@comune.siena.it