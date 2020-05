Coronavirus, l'assessora: "Gettare in terra guanti e mascherine è un reato". Ecco come vanno smaltiti

L’assessore all’ambiente e decoro urbano di Siena, Silvia Buzzichelli, interviene su un argomento che, se tutti avessero un comportamento civile, non avrebbe bisogno di essere ribadito. “Abbandonare i rifiuti di qualunque tipologia è un reato - sottolinea - Se poi ad esserlo sono mascherine e guanti usati da persone non positive al Coronavirus, diventa anche un pericolo per la cittadinanza e per chi deve provvedere alla loro rimozione. Mi appello al senso civico dei cittadini, soprattutto in questo momento, e ricordo che questi dispositivi di protezione devono essere adeguatamente smaltiti nel sacco dell’indifferenziata al rientro nella propria abitazione”. Le mascherine e i guanti non vanno gettati per terra, ma riportati presso la propria abitazione e adeguatamente smaltiti in un sacco, sufficientemente spesso, dell'indifferenziata, come stabilito dalle disposizioni regionali.