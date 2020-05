Siena, nel Comune di Asciano misurazione della temperatura. Il sindaco Nucci: "Ecco come ci organizzeremo"

di Gennaro Groppa

“I dipendenti comunali torneranno gradualmente al lavoro. Stiamo predisponendo alcuni accorgimenti per garantire il rispetto delle giuste norme comportamentali dentro a palazzo comunale: all’ingresso verrà effettuata la misurazione della temperatura, i locali saranno tutti sanificati, posizioneremo nelle stanze il gel igienizzante”. Il sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci, parla di come il Comune potrà pian piano tornare alla normalità in questa fase 2 e dopo la tempesta causata dal Coronavirus.

Sindaco Nucci, qual è la situazione sanitaria in questo momento ad Asciano?

“Fortunatamente non abbiamo casi positivi. Ne abbiamo avuti tre, senza ospedalizzazione, ora sono guariti. Siamo stati molto vigili e i cittadini sono stati bravi a rispettare tutte le norme comportamentali da tenere in questo frangente”.

Quali provvedimenti avete preso per far fronte alle difficoltà economiche?

“Abbiamo rinviato le scadenze di imposte comunali, penso alla Cosap, alla Tari, all’Imu. Abbiamo distribuito 40mila euro di buoni spesa, la prima tranche ha riguardato 70 famiglie e adesso stiamo effettuando la consegna della seconda tranche”.

Qual è la fotografia delle attività del territorio?

“C’è preoccupazione per bar e ristoranti, che sono rimasti chiusi per settimane e che adesso possono lavorare solamente in parte con consegne e da asporto. E c’è preoccupazione per chi è in cassa integrazione”.

Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato da sindaco in questo periodo?

“Penso al flusso continuo di circolari e di ordinanze, un susseguirsi di normative che ci ha portati a confrontarci molto spesso tra noi sindaci e con la prefettura per non incorrere in errori. Poi dovremo capire come si potrà ripartire con le scuole, attendiamo direttive più precise; settembre può sembrare lontano ma non lo è”.

Ci saranno problemi per il bilancio del Comune?

“Sicuramente il bilancio andrà rivisto, dovremo anche capire dal governo centrale come sarà possibile integrare le mancate entrate. Le uscite sono infatti certe, mentre le entrate no. Ovviamente l’incertezza ci mette in difficoltà. Tuttavia i servizi essenziali saranno garantiti”.

Eventi che erano in programma nei mesi primaverili potranno essere ricalendarizzati?

“Dovranno spiegarci come si può realizzare il distanziamento tra le persone in eventi che sono tradizionalmente molto affollati. A livello nazionale si parla però di far ripartire il campionato di calcio, dove giocatori sudati sono a contatto tra loro per 90 minuti... Come Comune dovremo fare una valutazione su quante risorse potremo stanziare per iniziative alle quali solitamente collaboriamo”.