Emergenza Coronavirus, il dg Antonio D'Urso (Asl): "Rivoluzione per la sanità. Siena cuore importante"

di Marco Decandia

Antonio D’Urso, dalla fine di marzo del 2019, è in carica come direttore generale della Azienda Usl Toscana sud est, la macro area che, oltre Siena, comprende anche le province di Arezzo e Grosseto. Dopo meno di un anno dal suo insediamento, si è trovato al volante di una macchina organizzativa lanciata all’assalto di una pandemi come quella del Coronavirus, che ha anche richiesto un tributo pesante in fatto di morti e sta mettendo in ginocchio il Paese dal punto di vista economico. Un ruolo non facile, che lo tiene costantemente sul filo del rasoio, attendendo ogni minimo cambiamento nei dati. “La parola chiave degli ultimi mesi - spiega - è Covid-19. Quello che sta accadendo ci obbliga a lavorare sue due fronti. Sul primo vogliamo contenere la pandemia, e quindi salvaguardare e curare, nel miglior modo possibile, tutte le persone coinvolte. Sul secondo continuiamo a garantire a tutti i cittadini, in modo particolare a quelli più deboli e fragili, ciò di cui hanno bisogno, ovvero il diritto alla salute”.

Cosa state facendo?

“Abbiamo creato modelli organizzativi, risposte, soluzioni, in primo luogo con tutti gli operatori della sanità, che ringrazio per la professionalità, la passione e il cuore che mettono nel lavoro in questo periodo difficilissimo e, per molti, anche rischioso. Poi abbiamo lavorato insieme ai sindaci per creare un vero e proprio fronte unitario contro il Covid-19”.

Qual è il bilancio della sua esperienza da quando è arrivato a oggi?

“A livello personale, è ovviamente in via di formazione. Alcune voci sono comunque già chiare: l'Asl Toscana sud est ha grandi professionisti e i sindaci rappresentano, nel rispetto delle indicazioni della Regione, i suoi indispensabili interlocutori”.

Siena cosa rappresenta per l’area vasta?

“Una Asl come la nostra è un particolare essere che ha tre cuori. Tutti sono funzionali e indispensabili. Siena ha una particolarità aggiuntiva, che la rende ancora più importante, cioè la collaborazione con l’Azienda ospedaliera universitaria. Un abbinamento che consente di offrire risposte ancora migliori ai cittadini di questo territorio. L’emergenza ha ulteriormente affinato i meccanismi d’integrazione anche con gli ospedali di Nottola e di Campostaggia e con le nostre strutture territoriali provinciali”.

Tornando all’emergenza Coronavirus, come è stata affrontata?

“Lo abbiamo fatto in quello che mi sento di valutare come un grande sforzo, che ha prodotto buoni risultati. Ovviamente con problemi. Il Covid ha sorpreso il mondo e non poteva certo trovare preparati noi. Abbiamo gestito l'emergenza e adesso siamo impegnati nella fase 2”.

Per la sanità cosa significa questo passaggio?

“La vigilanza su quanto accade dovrà rimanere altissima. L’emergenza sanitaria non è finita e la nostra azione non si alleggerisce. Anzi, diventa ancora più pressante, perché al controllo della pandemia dobbiamo adesso aggiungere la completa, e se possibile migliore, riattivazione di servizi e prestazioni. I cittadini hanno bisogno di ricostruire la propria mappa di accesso alla sanità, prendendo confidenza con contatti, telefono, televisite, nuove modalità di fruizione delle strutture sanitarie”.

Ha detto che la pandemia vi ha colti di sorpresa. Ritiene che, a qualche livello, sia stata sottovalutata?

“Non voglio né condannare né assolvere alcuno. Non spetta a me. Ritengo che tutti siano stati sorpresi e tutti, inizialmente, hanno non sottovalutato, ma sperato che l'evoluzione non fosse così drammatica. Difficile parlare, quindi, di consapevole sottovalutazione. Assolutamente importante è parlare di lezione: abbiamo imparato molto e dovremo continuare a farlo”.

Che lezione c’è dietro a quanto sta accadendo?

“L’esperienza del Covid-19 ci ha fatto capire che dobbiamo riconfigurare il modello organizzativo interno, anche attraverso l’innovazione gestionale e tecnologica. Oggi, in funzione della fase 2, stiamo seguendo le linee dettate dalla Regione. Ad esempio, aumenteremo a Siena i posti letto per le cure intermedie, dagli attuali 54 fino a 107, così come negli hospice. Struttureremo ancora di più le Usca, le strutture organizzative dedicate alla gestione domiciliare dei pazienti. La tecnologia avrà ancor più rilevanza, così come nella fase dell’emergenza. Per dirne una, la visita telematica, che sarà attivata a favore della medicina generale e della pediatria di famiglia, è entrata a pieno titolo tra le attività garantite al cittadino”.

In questo mare in tempesta, deve anche fare i conti con qualcuno o qualcosa che fa opposizione?

“Non ci sono muri, solo gravissimi problemi che possono essere letti da angoli di visuale diversi e che possono determinare, talvolta, incomprensioni che vengono superate con il dialogo. Il rapporto con i Comuni ha favorito la risoluzione dei problemi che mano a mano si sono verificati. Ogni decisione è stata assunta con attenzione, condividendo le strategie e tenendo ben presenti le possibili ricadute sui cittadini e sui territori”.

Per chiudere, cosa vuole dire al personale che sta lottando, anche rischiando in prima persona?

“Bravi e coraggiosi. Non penso che siano necessarie molte parole. Anzi, ne aggiungo una sola: grazie”.