Siena, consiglio comunale: Stefania Selvaggi (Fdi) al posto della compianta Alessandra Bagnoli

Il consiglio comunale di Siena al tempo del Coronavirus: il maggiore consesso cittadino è tornato a riunirsi dopo due mesi, ma se lo scorso 5 marzo la seduta, in pre-emergenza, era stata convocata in presenza con distanziamento, venerdì il consiglio si è radunato in videoconferenza. Una modalità del tutto nuova per Siena, che potrebbe essere ripetuta il 18 maggio, quando ci sarà la seduta relativa al piano operativo. Approvata all’unanimità dall'aula, la surroga di Alessandra Bagnoli, prematuramente scomparsa, con Stefania Selvaggi, subentrata nel gruppo Fratelli d'Italia, in quanto prima dei non eletti del partito. Non essendoci motivi ostativi di ineleggibilità e incompatibilità, Selvaggi è entrata in carica immediatamente.