di Alessandro Lorenzini

Tiziana Nisini, senatrice della Lega e commissario provinciale di Siena, in questa fase di emergenza come giudica il ruolo delle amministrazioni locali?

"I comuni hanno fatto un grande lavoro, i sindaci sono stati in prima linea nella fase emergenziale, creando un contatto diretto e molto più forte con i rispettivi cittadini, anche di fatto “traducendo” in ordinanze i Dpcm cervellotici che sono usciti dal governo. Hanno spiegato i comportamenti e da tenere. C’è da dire che purtroppo il governo ha fatto da scaricabarile con le regioni prima e con i sindaci poi. Così i primi cittadini, come quello di Siena, si sono dovuti sostituire a Conte”.

Il Comune di Siena ha poi varato una manovra da dieci milioni di euro per la fase due.

"Esatto, perché è arrivata anche la fase della ripartenza. Il sindaco De Mossi ha messo in campo tutte le forze economiche che aveva, pur con i problemi che hanno gli enti locali. Il Comune si è sostituito al governo, cercando di dare supporto ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni, alle attività produttive, al tessuto sociale della città. Il fatto che ci sia soddisfazione da parte delle categorie economiche è un segnale preciso: il Comune di Siena ha fatto quello che poteva fare come ente territoriale".

Nel resto della provincia cosa è accaduto?

“Come Lega abbiamo chiaramente appoggiato la manovra dell’amministrazione senese. Negli altri comuni, dove i nostri consiglieri sono all’opposizione, in una prima fase ci siamo messi a disposizione per dare tranquillità. Adesso come detto siamo alla fase due: Siena si è impegnata con un lavoro ottimo, non tamponando la situazione per due o tre settimane, ma con un lavoro almeno fino alla fine dell’anno. Abbiamo presentato mozioni basandoci su quel tipo di documento, il problema è che in molti casi avviene quello che avviene con il governo centrale: non c’è dialogo e vengono posti muri”.

Cosa non sta funzionando nella fase due?

“Il governo non ascolta. Non sono state ascoltate le regioni, i sindaci, il territorio, le associazioni. Non c’è un metodo, non c’è stato fin dall’inizio dell’emergenza, ma se nella prima fase è stato giustamente istituto il lock down, adesso servirebbero risposte precise. Pensiamo alle attività produttive: molte rischiano di riaprire per chiudere, oberate dai tanti costi che devono sostenere per sanificare o fare investimenti strutturali. Servono regole precise da una parte e un impegno economico, anche a fondo perduto, dall’altra. Altrimenti è il caos”.

Su cosa si deve puntare nell’immediato per il rilancio?

“Premesso che servono risposte dal governo, Siena in questa prima fase deve pensare al turismo, naturalmente quello made in Italy, il primo che potrebbe ripartire. Come Lega abbiamo fatto proposte sensate come detrazioni per le famiglie che fanno vacanze in Italia o sgravi per i locatori degli immobili. I campi di azione sono tanti: penso, fra gli altri, al sostegno allo sport di base, che è parte importante del tessuto sociale”.

Elezioni regionali rinviate all’autunno: la Lega scelto Susanna Ceccardi.

“La scelta nel centrodestra per la Toscana spettava alla Lega. A livello regionale e negli enti governati il centrodestra funziona bene, abbiamo fatto la nostra proposta, manca un passaggio (al tavolo dell’alleanza, ndr), ma siamo fiduciosi. Adesso le priorità sono altre, prima o poi si voterà e il governo deve chiarire anche questo, ma siamo pronti a governare bene come già facciamo in tante amministrazioni”.